Στεγαστικό: Έρχεται το νέο διαφορετικό «Ανακαινίζω»

Σε ποιους νομούς θα δίνονται 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.01.26 , 22:50 ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία
27.01.26 , 22:45 MasterChef: Η δοκιμασία που θα κρίνει τα 6 εισιτήρια για το σπίτι
27.01.26 , 22:43 Νεαροί είχαν «σαρώσει» καταστήματα στην Αθήνα - Καρέ καρέ οι κινήσεις τους
27.01.26 , 22:35 Φωτιά Βιολάντα: «Σκοτείνιασαν τα πάντα, σερνόμουν για να βγω έξω»
27.01.26 , 22:29 MasterChef - Φίλιπ vs Ανδρέας: Η καλύτερη κρέπα πήρε την ποδιά
27.01.26 , 22:28 MasterChef: Γιώργος Π. vs Μενεξιά – Ποιος πήρε τη λευκή ποδιά;
27.01.26 , 22:24 Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
27.01.26 , 22:22 MasterChef: Η μάχη του σνίτσελ που έκρινε τη λευκή ποδιά
27.01.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
27.01.26 , 22:14 MasterChef: Τάσος VS Γιάννης: Ποιος είχε την τέλεια προ
27.01.26 , 22:09 MasterChef: Φωτεινούλα VS Χρήστος: Ποιος σέρβιρε ωμό φαγητό;
27.01.26 , 22:06 MasterChef: Η Ιωάννα κέρδισε με τα ζυμαρικά της τη λευκή ποδιά
27.01.26 , 22:03 Ρουμανία: Πενθούν Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Νεάπολη Θεσσαλονίκης
27.01.26 , 22:03 MasterChef: Ο Γιώργος είναι ο δεύτερος παίκτης που μπαίνει στο σπίτι
27.01.26 , 21:52 Κλήρωση Eurojackpot 27/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Κατερίνα Παπουτσάκη: Τίτλοι τέλους στη σχέση της με τον Θάνο Χατζόπουλο
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Ρουμανία: To Star στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα που μετέφεραν τραυματίες
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία
Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη
ακίνητα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια περίοδο όπου οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία χωρίς ορατό όριο και τα ενοίκια αυξάνονται με διψήφια ποσοστά, η κυβέρνηση προχωρά σε μια πρώτη, συμπληρωματική δέσμη παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τα συναρμόδια υπουργεία εστιάζουν αφενός στη στήριξη συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων του Δημοσίου που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν κατοικία στους τόπους υπηρεσίας τους και αφετέρου στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, ώστε να περιοριστεί το έλλειμμα που υπολογίζεται σε περίπου 180.000 ακίνητα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ
 |
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
 |
NEWPOST
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top