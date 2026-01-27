Στεγαστικό: Έρχεται το νέο διαφορετικό «Ανακαινίζω»

Σε μια περίοδο όπου οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία χωρίς ορατό όριο και τα ενοίκια αυξάνονται με διψήφια ποσοστά, η κυβέρνηση προχωρά σε μια πρώτη, συμπληρωματική δέσμη παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τα συναρμόδια υπουργεία εστιάζουν αφενός στη στήριξη συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων του Δημοσίου που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν κατοικία στους τόπους υπηρεσίας τους και αφετέρου στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, ώστε να περιοριστεί το έλλειμμα που υπολογίζεται σε περίπου 180.000 ακίνητα.

