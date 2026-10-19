Ο Χάρης Βαρθακούρης γνωστοποίησε ότι τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλό του μετά από πτώση σε βρεγμένο δρόμο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με αποτέλεσμα να αναβάλει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Την είδησε έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω βίντεο που ανέβασε στα social media την περασμένη Κυριακή, εξηγώντας ότι η πρεμιέρα του στο Ποσειδώνιο με τον Θοδωρή Φέρρη δεν θα πραγματοποιηθεί στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

Ο τραγουδιστής περιέγραψε πώς συνέβη το ατύχημα, σημειώνοντας ότι έπεσε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ έβρεχε έντονα. Όπως είπε στο βίντεο: «Φίλοι μου, γεια σας. Προχτές το βράδυ που έβρεχε καταρρακτωδώς γλίστρησα με αποτέλεσμα να συνθλίψω τον αστράγαλο μου. Εχθές το πρωί έκανα επέμβαση. Έχω βίδες και λαμαρίνες στον αστράγαλο. Δεν μπορώ να πατήσω το πόδι μου. Κατ’ επέκτασην και που θέλω να καταλήξω ότι την Κυριακή που οι υπό κανονικές συνθήκες θα ξεκινούσαμε με τον Θοδωρή παρέα στο Ποσειδώνιο. Αυτό αναβάλλεται. Για ένα εύλογο διάστημα πέντε-έξι εβδομάδων. Θα προσπαθήσω να επιστρέψω το Δεκέμβριο. Θα πρέπει να με υποστείτε με σκαμπό για τον πρώτο μήνα της επιστροφής μου. Έτσι ήθελε το σύμπαν να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές που εικάζω ότι κάποιοι θα στείλετε και τα περαστικά. Να είστε καλά».

Η ανάρτηση του Χάρη Βαρθακούρη

Χειρουργείο στον αστράγαλο κι αναβολή στο Ποσειδώνιο

Από την τοποθέτησή του προκύπτει ότι το πρόβλημα ήταν αρκετά σοβαρό ώστε να απαιτήσει άμεση επέμβαση, ενώ στο τέλος του βίντεο έδειξε και ακτινογραφία από το πόδι του μετά το χειρουργείο.

Η αποχή του από τις ζωντανές εμφανίσεις τοποθετείται στις επόμενες πέντε με έξι εβδομάδες. Αυτό επηρεάζει άμεσα την προγραμματισμένη έναρξη των εμφανίσεών του στο Ποσειδώνιο, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί μαζί με τον Θοδωρή Φέρρη.

Εκτός από την πρεμιέρα στο Ποσειδώνιο, ο Χάρης Βαρθακούρης ανακοίνωσε ότι μετατίθεται και άλλη προγραμματισμένη live εμφάνισή του. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου (και, κυρίως, από το πόδι μου) ώστε να επιστρέψω καλύτερος από ποτέ 💪🏼💪🏼 Πέραν από τις Κυριακάτικες εμφανίσεις του Ποσειδωνίου, αναβάλλεται και το «one off” live που είχα προγραμματίσει για το @zambri_athens 😔

Ευκαιρία να γράψω κανα τραγούδι τώρα που θα αναρρώνω και θα αποθεραπεύομαι . Δεν θα αφήσω το χρόνο να πάει αναξιοποίητος 👍🏼

Τα λέμε…. όταν τα πούμε.

ΥΓ. Πιστεύετε άραγε στο μάτι;; 🤔».

Τι αλλάζει στις εμφανίσεις του Χάρη Βαρθακούρη

Η βασική αλλαγή αφορά την αναβολή της έναρξης των εμφανίσεών του με τον Θοδωρή Φέρρη στο Ποσειδώνιο, που ήταν προγραμματισμένη για Κυριακή. Παράλληλα, δε θα πραγματοποιηθεί ούτε η μεμονωμένη εμφάνισή του στο Zambri Athens, καθώς ακολουθεί περίοδο ανάρρωσης και αποκατάστασης.

Ο τραγουδιστής έδωσε και ένα πρώτο χρονικό πλαίσιο για την επιστροφή του, λέγοντας ότι θα προσπαθήσει να επανέλθει τον Δεκέμβριο. Έχει ήδη προαναγγείλει ότι, εφόσον επιστρέψει τότε, το πρώτο διάστημα ενδέχεται να εμφανίζεται καθιστός.