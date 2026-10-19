Μεθυσμένος οδηγός «μπούκαρε» σε παιδική χαρά στις Αχαρνές

Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεθυσμένος οδηγός εισήλθε σε παιδική χαρά στις Αχαρνές και αρνήθηκε αλκοτέστ.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 06:40 της Κυριακής στην οδό Ρώμα.
  • Δικογραφία σχηματίστηκε για απείθεια, εξύβριση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Η άρνηση σε αλκοτέστ θεωρείται ένδειξη υψηλής μέθης, με ποινές φυλάκισης και πρόστιμο.
  • Τρεις άλλοι οδηγοί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση και μέθη.

Αναστάτωση επικράτησε στις Αχαρνές, όταν μεθυσμένος οδηγός κατέληξε σε παιδική χαρά της περιοχής και αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 06:40 της Κυριακής, στην οδό Ρώμα. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν να υποβάλουν τον νεαρό σε αλκοτέστ, όμως εκείνος αρνήθηκε να υποβληθεί στον έλεγχο. 

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με το άρθρο 46 του νέου ΚΟΚ, η άρνηση του οδηγού σε αλκοτέστ αντιμετωπίζεται ως ένδειξη ότι βρίσκεται στην υψηλότερη κατηγορία μέθης. 

Για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλέπονται φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών, πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για έξι μήνες. 

Ο 25χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο αυτόφωρο. 

Συλλήψεις οδηγών για επικίνδυνη οδήγηση, μέθη και πινακίδες κυκλοφορίας

Τρεις οδηγούς συνέλαβε η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων για την οδική ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Κυριακής, συνελήφθη 24χρονος μοτοσικλετιστής στο κέντρο της πόλης, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, πραγματοποιώντας επανειλημμένα επικίνδυνους ελιγμούς σε κατοικημένη περιοχή και παραβιάζοντας πινακίδες στάσης.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, συνελήφθη 59χρονος στη διασταύρωση της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή με την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, καθώς ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ.

Λίγη ώρα αργότερα, στην περιοχή της Μενεμένης, αστυνομικοί συνέλαβαν 34χρονο, διότι οδηγούσε μοτοσικλέτα με πινακίδα κυκλοφορίας που είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, λόγω παράβασης του ΚΟΚ.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν με την αυτόφωρη διαδικασία στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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