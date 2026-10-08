Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Πώς καθιερώθηκε η αλλαγή ώρας

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Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα έχει ξεκινήσει, καθώς και φέτος η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Έτσι, στις 04:00 θα πρέπει να δείχνουν 03:00.

Για ποιους λόγους καθιερώθηκε η αλλαγή ώρας

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της περιόδου της θερινής ώρας και την είσοδο στη χειμερινή περίοδο. Η πρακτική εφαρμόζεται με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας και, ιστορικά, έχει συνδεθεί με την προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας.

Η ιδέα της προσαρμογής της ώρας έχει τις ρίζες της αρκετούς αιώνες πίσω. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε αναφερθεί ήδη από το 1784 στην αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού, ενώ αργότερα ο Βρετανός Γουίλιαμ Γουίλετ υποστήριξε πιο ενεργά την εφαρμογή της.

Στη σύγχρονη μορφή της, η αλλαγή ώρας συνδέεται με την πρόταση του Νεοζηλανδού Τζορτζ Χάντσον, ο οποίος το 1895 είχε παρουσιάσει σχετική ιδέα.

Έτσι, στα τέλη Οκτωβρίου, τα ρολόγια θα γυρίσουν πίσω και η χειμερινή ώρα θα γίνει και πάλι η καθημερινή πραγματικότητα.
 

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