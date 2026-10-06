Για χρόνια η Ευρώπη δεν έδωσε βάρος στα διυλιστήριά της, με αποτέλεσμα πολλά να κλείσουν και η δυνατότητα παραγωγής καυσίμων να μειωθεί. Τώρα, με τους πολέμους σε εξέλιξη και με το ντίζελ στα ύψη, το πρόβλημα γιγαντώνεται και οι Βρυξέλλες βρίσκουν μπροστά τους τα λάθη του παρελθόντος.

Παρότι, όπως επισημαίνεται, πετρέλαιο υπάρχει, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στη δυνατότητα διύλισης, η οποία έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Από το 2009, η Ευρώπη έχασε 30 από τα περίπου 100 διυλιστήριά της, εξέλιξη που μείωσε την παραγωγική ικανότητα καυσίμων. Με πολέμους σε εξέλιξη και τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή, οι Βρυξέλλες αναζητούν τώρα τρόπους να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Με το ντίζελ ακριβό, η Κομισιόν ανοίγει διάλογο για τα διυλιστήρια

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε την πίεση που δέχονται οικονομία και κοινωνία, λέγοντας: «Οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, οι πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και αυτό, φυσικά, θα μπορούσε να ενταθεί καθώς μπαίνουμε στον χειμώνα. Πρέπει να δράσουμε τώρα».

Η αναφορά της ντερ Λάιεν στον στρατηγικό διάλογο για τα διυλιστήρια

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρέφεται πλέον στα ίδια τα διυλιστήρια, αναζητώντας λύσεις για την επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής αγοράς καυσίμων. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε: «θα ξεκινήσουμε έναν στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στόχος είναι να μειώσουμε το κόστος και να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις προμήθειες που χρειαζόμαστε».

Η παρέμβαση της Κομισιόν έρχεται αφού η συρρίκνωση των διυλιστηρίων στην Ευρώπη έχει ήδη αφήσει αποτύπωμα στις τιμές και στην επάρκεια, με το ντίζελ να αποτελεί το πιο πιεσμένο κομμάτι της αγοράς.

Τιμές καυσίμων: Ολλανδοί περνούν τα σύνορα για φθηνότερο ντίζελ και βενζίνη.

Η άνοδος των τιμών έχει ήδη αλλάξει τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Στην Ολλανδία, πολίτες περνούν τα σύνορα προς το Βέλγιο και τη Γερμανία αναζητώντας χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα και στις αγορές τους.

Μόνο μέσα σε έξι μήνες, οι Ολλανδοί άφησαν σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στις δύο χώρες. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία πολίτη: «Χθες πήγα στο Βέλγιο και μετά στη Γερμανία για ψώνια».

Ο πόλεμος πιέζει την αγορά καυσίμων και το ντίζελ.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος επιβαρύνει περαιτέρω την ενεργειακή εξίσωση. Όσο συνεχίζονται τα ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, τόσο αυξάνεται η πίεση στην αγορά καυσίμων, ιδιαίτερα στο ντίζελ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Τώρα, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα διυλιστήρια στη Ρωσία δέχονται πολύ ισχυρά πλήγματα. Και αυτό αφορά το ντίζελ, όχι την απλή βενζίνη, αλλά το ντίζελ».

Σύμφωνα με το υλικό, ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει έως τώρα να πείσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει αυτά τα χτυπήματα, ενώ η συνεχιζόμενη αναστάτωση στις ρωσικές εγκαταστάσεις τροφοδοτεί ανησυχία για νέες πιέσεις στην τροφοδοσία.

Νέα απειλή για την ενέργεια από τη Μέση Ανατολή.

Ενώ η Ευρώπη επιχειρεί να οργανώσει την απάντησή της στο μέτωπο των διυλιστηρίων, νέα απειλή για την ενέργεια προκύπτει από τη Μέση Ανατολή. Οι Χούθι δηλώνουν ότι χτύπησαν εγκατάσταση της Aramco στη δυτική Σαουδική Αραβία και υποστηρίζουν ότι ξέσπασε φωτιά.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας σε μια ήδη επιβαρυμένη αγορά, όπου η δυνατότητα διύλισης, οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι περιφερειακές επιθέσεις επηρεάζουν άμεσα το κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής: η Ευρώπη καλείται τώρα να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που σωρεύτηκε επί χρόνια, με λιγότερα διυλιστήρια, ακριβό ντίζελ, ισχυρή πίεση σε πολίτες και επιχειρήσεις και ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα από τη Ρωσία έως τη Σαουδική Αραβία.

