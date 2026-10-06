Η Ευρώπη άφησε πίσω τα διυλιστήρια και τώρα τρέχει

Αναζητά λύσεις η Κομισιόν με τις τιμές του ντίζελ στα ύψη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.10.26 , 22:47 Τρεις Νέοι Μάρτυρες Θα Καταθέσουν Στην Υπόθεση Μαζωνάκη
06.10.26 , 22:45 GNTM 2026: Η πρώτη δοκιμασία αποχώρησης κρύβει μια μεγάλη ανατροπή!
06.10.26 , 22:38 Μαζωνάκης: Τα Μηνύματα Που Αντάλλαξαν Υπνοθεραπευτής - Γιατρός
06.10.26 , 22:38 Βικτώρια Δέλλα: Η βραδινή έξοδος στην Κύπρο και το total black look
06.10.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 06/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.200.000 ευρώ
06.10.26 , 22:13 Μητσοτάκης: Πακέτο στήριξης για το βιομηχανικό ρεύμα
06.10.26 , 21:55 GNTM 2026: Μπήκαν στο σπίτι και έγινε χαμός με τα δωμάτια
06.10.26 , 21:52 Η MG τράβηξε το ενδιαφέρον στην έκθεση AUTO ATHINA 2026
06.10.26 , 21:51 Η Ευρώπη άφησε πίσω τα διυλιστήρια και τώρα τρέχει
06.10.26 , 21:45 Κλήρωση Eurojackpot 6/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
06.10.26 , 21:39 Στην Αθήνα ο Ρούμπιο - «Πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ η Ελλάδα»
06.10.26 , 21:35 Μαζωνάκης: Πώς η γιατρός έπεισε τον τραγουδιστή να κάνει πλασμαφαίρεση
06.10.26 , 21:30 GNTM 7: Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπαίνουν στο σπίτι
06.10.26 , 21:25 GNTM 7: Η Σταυρούλα έφυγε από το πλατό επειδή νόμιζε ότι κόπηκε
06.10.26 , 21:15 GNTM 7: Γιώργος, Σάββας ή Shayan; Ποιος μπήκε στο σπίτι
Καρβέλας: «Η Άννα έχει πάρει μία κατεύθυνση που δε με βρίσκει σύμφωνo»
Πένθος για τη Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, νεράιδα μου»
Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο: «Κι άλλο ταξίδι, αφού μπορώ κι έχω χρόνο»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η biker rock εμφάνιση στο ΟΑΚΑ με mini τσαντάκι Chanel
Βικτώρια Δέλλα: Η βραδινή έξοδος στην Κύπρο και το total black look
Επίδομα μετεγκατάστασης: Πώς θα πάρετε προκαταβολή 5.000 ευρώ
GNTM 7: Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπαίνουν στο σπίτι
Άννα Συνούλη: Ποια είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη
Θρήνος για την Κατερίνα Στικούδη - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της
Κλήρωση Eurojackpot 6/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Τώρα τρέχει η ΕΕ για τα διυλιστήρια (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρώπη έχει χάσει 30 διυλιστήρια από το 2009, μειώνοντας την παραγωγική ικανότητα καυσίμων.
  • Η Κομισιόν αναζητά λύσεις για την επόμενη ημέρα της αγοράς καυσίμων λόγω της αυξανόμενης πίεσης από τις τιμές του ντίζελ.
  • Ολλανδοί καταναλωτές περνούν τα σύνορα για φθηνότερα καύσιμα, αφήνοντας 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε Βέλγιο και Γερμανία.
  • Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιβαρύνει την αγορά καυσίμων, με πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια να αυξάνουν την πίεση.
  • Νέα απειλή για την ενέργεια προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, με επιθέσεις στην Aramco να προσθέτουν αβεβαιότητα στην αγορά.

Για χρόνια η Ευρώπη δεν έδωσε βάρος στα διυλιστήριά της, με αποτέλεσμα πολλά να κλείσουν και η δυνατότητα παραγωγής καυσίμων να μειωθεί. Τώρα, με τους πολέμους σε εξέλιξη και με το ντίζελ στα ύψη, το πρόβλημα γιγαντώνεται και οι Βρυξέλλες βρίσκουν μπροστά τους τα λάθη του παρελθόντος.

Παρότι, όπως επισημαίνεται, πετρέλαιο υπάρχει, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στη δυνατότητα διύλισης, η οποία έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Οι διεθνείς τιμές των καυσίμων βάζουν «φωτιά» στην Ευρώπη

Από το 2009, η Ευρώπη έχασε 30 από τα περίπου 100 διυλιστήριά της, εξέλιξη που μείωσε την παραγωγική ικανότητα καυσίμων. Με πολέμους σε εξέλιξη και τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή, οι Βρυξέλλες αναζητούν τώρα τρόπους να καλύψουν το χαμένο έδαφος.

Με το ντίζελ ακριβό, η Κομισιόν ανοίγει διάλογο για τα διυλιστήρια

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε την πίεση που δέχονται οικονομία και κοινωνία, λέγοντας: «Οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση, οι πολίτες δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και αυτό, φυσικά, θα μπορούσε να ενταθεί καθώς μπαίνουμε στον χειμώνα. Πρέπει να δράσουμε τώρα».

Η αναφορά της ντερ Λάιεν στον στρατηγικό διάλογο για τα διυλιστήρια

Η αναφορά της ντερ Λάιεν στον στρατηγικό διάλογο για τα διυλιστήρια  

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρέφεται πλέον στα ίδια τα διυλιστήρια, αναζητώντας λύσεις για την επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής αγοράς καυσίμων. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε: «θα ξεκινήσουμε έναν στρατηγικό διάλογο για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στόχος είναι να μειώσουμε το κόστος και να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις προμήθειες που χρειαζόμαστε».

Η παρέμβαση της Κομισιόν έρχεται αφού η συρρίκνωση των διυλιστηρίων στην Ευρώπη έχει ήδη αφήσει αποτύπωμα στις τιμές και στην επάρκεια, με το ντίζελ να αποτελεί το πιο πιεσμένο κομμάτι της αγοράς.

Ενεργοποιήθηκαν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων σε βενζίνη και πετρέλαιο

Τιμές καυσίμων: Ολλανδοί περνούν τα σύνορα για φθηνότερο ντίζελ και βενζίνη.

Η άνοδος των τιμών έχει ήδη αλλάξει τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Στην Ολλανδία, πολίτες περνούν τα σύνορα προς το Βέλγιο και τη Γερμανία αναζητώντας χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα και στις αγορές τους.

Μόνο μέσα σε έξι μήνες, οι Ολλανδοί άφησαν σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στις δύο χώρες. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία πολίτη: «Χθες πήγα στο Βέλγιο και μετά στη Γερμανία για ψώνια».

Ο πόλεμος πιέζει την αγορά καυσίμων και το ντίζελ.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος επιβαρύνει περαιτέρω την ενεργειακή εξίσωση. Όσο συνεχίζονται τα ουκρανικά πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια, τόσο αυξάνεται η πίεση στην αγορά καυσίμων, ιδιαίτερα στο ντίζελ.

Oι G7 αποδεσμεύουν έως 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Τώρα, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα διυλιστήρια στη Ρωσία δέχονται πολύ ισχυρά πλήγματα. Και αυτό αφορά το ντίζελ, όχι την απλή βενζίνη, αλλά το ντίζελ».

Σύμφωνα με το υλικό, ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει έως τώρα να πείσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει αυτά τα χτυπήματα, ενώ η συνεχιζόμενη αναστάτωση στις ρωσικές εγκαταστάσεις τροφοδοτεί ανησυχία για νέες πιέσεις στην τροφοδοσία.

Νέα απειλή για την ενέργεια από τη Μέση Ανατολή.

Ενώ η Ευρώπη επιχειρεί να οργανώσει την απάντησή της στο μέτωπο των διυλιστηρίων, νέα απειλή για την ενέργεια προκύπτει από τη Μέση Ανατολή. Οι Χούθι δηλώνουν ότι χτύπησαν εγκατάσταση της Aramco στη δυτική Σαουδική Αραβία και υποστηρίζουν ότι ξέσπασε φωτιά.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας σε μια ήδη επιβαρυμένη αγορά, όπου η δυνατότητα διύλισης, οι πολεμικές επιχειρήσεις και οι περιφερειακές επιθέσεις επηρεάζουν άμεσα το κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής: η Ευρώπη καλείται τώρα να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που σωρεύτηκε επί χρόνια, με λιγότερα διυλιστήρια, ακριβό ντίζελ, ισχυρή πίεση σε πολίτες και επιχειρήσεις και ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα από τη Ρωσία έως τη Σαουδική Αραβία.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
 |
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
 |
ΝΤΙΖΕΛ
 |
ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ
 |
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΗ
 |
ΡΩΣΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νόμπελ Φυσικής: Στον Βέλγο Φράνσις Χάλτσεν Για Τα Νετρίνα
Κοσμος
Νόμπελ Φυσικής: Στον Βέλγο Φράνσις Χάλτσεν για τα σωματίδια «νετρίνα»
Στους δρόμους οι Γάλλοι μαθητές
Κοσμος
Κορυφώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία
Πτήσεις: Tι Αλλάζει Για Τις Αποσκευές Στην Καμπίνα
Κοσμος
Πτήσεις: Τι αλλάζει με τις αποσκευές - Ποιες θα παίρνουμε δωρεάν στο ταξίδι
Επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην Τουρκία
Κοσμος
Επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν οκτώ μαθητές
Πανώλη στη Σιβηρία: Φόβοι μετά τον θάνατο εργαζόμενης
Κοσμος
Πανώλη στη Σιβηρία: Φόβοι για επιστροφή του «Μαύρου Θανάτου»
Ενεργοποιείται Η Συμμαχία Της Μέκκας Για Πακιστάν & Τουρκία
Κοσμος
Ενεργοποιείται η Συμμαχία της Μέκκας για Πακιστάν και Τουρκία
British Airways: Αεροπλάνο Έχασε 27.000 Πόδια Σε 7 Λεπτά
Κοσμος
Τρόμος σε πτήση της British Airways-Αεροπλάνο έχασε 27.000 πόδια σε 7 λεπτά
Τζόρτζια Μελόνι
Κοσμος
Μελόνι κατά ΑΙ για την πνευματική ιδιοκτησία της φωνής της!
Φλάβιο Μπολσονάρου
Κοσμος
Βραζιλία: Νικητής ο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των εκλογών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top