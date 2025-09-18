Καύσιμα: Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. εκτοξεύουν τις τιμές

Οι φόροι στα καύσιμα πυροδοτούν την ακρίβεια και κατατάσσουν τη χώρα μας στην πρώτη θέση στην Ευρωζώνη στον Φ.Π.Α. (24%) και στην 4η θέση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), με αποτέλεσμα οι καταναλωτές, όπως τονίζουν και οι άνθρωποι της αγοράς, να μην μπορούν να βρουν φθηνή βενζίνη.

Η αγανάκτηση των πολιτών είναι έκδηλη στα πρατήρια καυσίμων: «Μειώστε επιτέλους τους φόρους να βάλουμε φτηνή βενζίνη, να μη χρειαστεί να τρέχουμε στη Βουλγαρία, που έχει τη μισή φορολογία», είπε καταναλωτής στo Star.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα είναι 4η στην Ευρώπη στον Ε.Φ.Κ. με 70 λεπτά/λίτρο, όταν:

στη Ρουμανία ο φόρος είναι 37 λεπτά

στη Βουλγαρία 36 λεπτά

στην Ουγγαρία 34 λεπτά

Ο υψηλότερος Φ.Π.Α. στην Ευρωζώνη

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον Φ.Π.Α., καθώς η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρωζώνη με 24%.

Την ίδια στιγμή:

στην Κύπρο ο Φ.Π.Α. είναι 19%

στη Μάλτα 18%

στην Αυστρία 20%

Οι πρατηριούχοι ξεκαθαρίζουν πως οποιαδήποτε μείωση στον Ε.Φ.Κ. ή τον Φ.Π.Α. θα φανεί κατευθείαν στην αντλία.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος των Εμπόρων Υγρών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου: «Θέλουμε τη μείωση του Ε.Φ.Κ. σε επίπεδα που θα είναι στο μέσον της Ευρώπης, καθώς και μείωση του Φ.Π.Α. κατά 3 – 4 μονάδες. Αυτό θα φανεί αμέσως στις αντλίες των πρατηρίων».

Η οικονομολόγος Δάφνη Γρηγοριάδη προσθέτει: «Είναι επιτακτική η ανάγκη μείωσης κάποιων από αυτούς τους φόρους, προκειμένου να υπάρξει ανακούφιση της πραγματικής οικονομίας, ειδικά αυτή την ώρα που τα δημοσιονομικά της χώρας επιτρέπουν η συζήτηση αυτή να ανοίξει».

6 δισ. ευρώ έσοδα από φόρους στα καύσιμα

Τα έσοδα του κράτους από τους φόρους στα καύσιμα είναι τεράστια. Μόνο από τον Φ.Π.Α. εισπράττονται περίπου 2,3 – 2,4 δισ. ευρώ, ενώ από τον Ε.Φ.Κ. άλλα 4,2 δισ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στο 60% της συνολικής τιμής της βενζίνης ανά λίτρο και στο 49% της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

