Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκκοτα.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής «έφυγε» από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, 1,5 χρόνο περίπου, μετά το έμφραγμα που υπέστη στις πρόβες του τηλεοπτικού διαγωνισμού τραγουδιού Just the two of us.

Συγκίνηση στο 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα

Το πρωί του Σαββάτου 3 οκτωβρίου, η σύζυγός του Κατερίνα Πετράκη με την κόρη τους, Ριάνα, οι αδελφές του Δημήτρη Κόκκοτα, συγγενείς και φίλοι, παρευρέθηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα και προσευχήθηκαν για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου τραγουδιστή.

Η πεθερά του Δημήτρη Κόκοτα, Γιώτα Πετράκη

Όπως δήλωσε συγκινημένη στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» η πεθερά του τραγουδιστή, Γιώτα Πετράκη: «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πεις, ήταν αγωνιστής μεγάλος. Εξαιρετικός πατέρας και σύζυγος και όλα. Εξαιρετικός. Και δυνατός πολύ».

Η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη

Η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη, είπε στους δημοσιογράφους: «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον τιμήσατε. Να είστε όλοι καλά».

Ο Γιώργος Λεμπέσης

Ενώ ο παιδικός του φίλος και τραγουδιστής Γιώργος Λεμπέσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»: «Έχουμε μεγαλώσει μαζί με τον Δημήτρη. Ήταν ένας δύσκολος Σεπτέμβρης. Πολύ άδικο και για τον Δημήτρη και για τον Γιώργο. Τι να πρωτοθυμηθώ. Ατελείωτες στιγμές, ατελείωτα γέλια. Κάθε μέρα μαζί. Από πιτσιρίκια μαζί. Τι να πω... Να'ναι καλά εκεί που είναι, τίποτα άλλο».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Δούκας, ο οποίος παρευρέθηκε και εκείνος στο 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα, ανέφερε συγκινημένος: «Δεν μπορείς να το περιγράψεις, Κατερίνα μου, αυτό. Είναι κάτι το οποίο εύχομαι κανείς να μην το ζήσει. Αλλά δυστυχώς είναι μέρος της ζωής. Πρέπει να συνεχίζεις με αυτό. Απλά ο Δημήτρης ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ήταν πάντα χαμογελαστός και δοτικός. Ήταν σοκ».

Η Σάντρα Βουτσά και ο Γιώργος Δούκας

Η αδελφική φίλη του Δημήτρη Κόκοτα, Σάντρα Βουτσά, δήλωσε ότι: «Είναι απερίγραπτο, αδιανόητο. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος "έφυγε" έτσι και δεν υπάρχει πια. Έχει τελειώσει για πάντα. Δυστυχώς αυτή η απολυτότητα του θανάτου είναι από μόνη της συγκλονιστική».

Η Τόνια Φουσέκη

Η κουμπάρα του δημοφιλή τραγουδιστή, Τόνια Φουσέκη είπε στους δημοσιογράφους: «Είμαστε συγγενείς, οικογένεια, είμαστε πολύ κοντά. Τον θυμάμαι πάντα με το χαμόγελο. Ο Δημήτρης είχε καταπληκτική ενέργεια. Ήταν πάντα με θετική ενέργεια. Τα τραγούδια του φυσικά που μας έχουν συντροφεύσει σε τόσες στιγμές, και οικογενειακές αλλά και γενικότερα».

Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη / Φωτογραφία: NDP

Την τέλεση του μνημοσύνου είχε γνωστοποιήσει μία μέρα πριν η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πετράκη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναρτώντας την ανακοίνωση της οικογένειας.

«Τελούμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 09:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας Δημητρίου Κόκοτα. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε και προσευχηθείτε μαζί μας. Η σύζυγος, η κόρη, οι λοιποί συγγενείς», ανέφερε η ανακοίνωση.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»