Λαύριο: «Ήμουν στην παιδική χαρά με το παιδί και ήρθε και έκανε φασαρία»

Τι λέει η 23χρονη έγκυος για τις απειλές από τον πρώην σύντροφό της

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Ελλαδα
Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 23χρονη έγκυος από το Λαύριο κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για απειλές και παρακολούθηση.
  • Ο άνδρας την ακολούθησε στην παιδική χαρά, προκαλώντας επεισόδιο και κλήση της Αστυνομίας.
  • Η νεαρή γυναίκα είχε προηγουμένως υποστεί υβριστικά και απειλητικά μηνύματα χωρίς να αντιδράσει.
  • Η κατάσταση κλιμακώθηκε σε σωματική βία, με τον δράστη να αναζητείται από την αστυνομία.
  • Η Αστυνομία παρέχει περιπολία στο σπίτι της 23χρονης για την προστασία της.

Τις συνθήκες τρόμου που βίωσε από τις απειλές του πρώην συντρόφου της περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα η 23χρονη έγκυος από το Λαύριο.  

Λαύριο: 23χρονη έγκυος κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της

Η νεαρή γυναίκα, η οποία βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της και είναι μητέρα ενός παιδιού 3,5 ετών κατήγγειλε στις αρχές ότι ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε και την παρακολουθούσε. 

«Κάποια στιγμή η κατάσταση έγινε τόσο απελπιστική που δεν μπορούσα να αφήσω άλλα περιστατικά να γίνονται», είπε στην Ευγενία Πουλοπούλου. 

Όπως αναφέρει, η Αστυνομία αντέδρασε άμεσα μετά την καταγγελία της: «Το 100 έδρασε άμεσα και έχω και περιπολία στο σπίτι. Τώρα, μέχρι να τον πιάσουν, έχω περιπολικό που με ακολουθεί», περιγράφει. 

Λαύριο: Οι απειλές που οδήγησαν την 23χρονη στην αστυνομία 

Η 23χρονη προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου, καταγγέλλοντας ότι ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε τηλεφωνικά και την παρακολουθούσε. 

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο άνδρας φέρεται να την ακολούθησε ακόμη και στην παιδική χαρά, όπου είχε πάει μαζί με την κόρη της. Εκεί προκλήθηκε επεισόδιο και κλήθηκε η Αστυνομία. 

Η ίδια υποστήριξε ότι είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά, καθώς και υβριστικά ή απειλητικά μηνύματα. 

«Είχα κάνει πολλές φορές καταγγελία και πολλές φορές είχα και διάφορα μηνύματα, είτε υβριστικά είτε απειλητικά, αλλά δεν έκανα κάτι. Δεν έκανα ούτε καταγράφεται τίποτα», ανέφερε. 

Όπως είπε, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο πρώην σύντροφός της εμφανίστηκε στην παιδική χαρά χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια συνεννόηση. 

«Μέχρι που φτάσαμε σε σημείο να κάνει σκηνικό στην παιδική χαρά που είχα πάει με τη μικρή, χωρίς να με προειδοποιήσει, χωρίς τίποτα, και έγινε φασαρία. Κάλεσαν το 100 τα σπίτια που ήταν γύρω γύρω», λέει. 

Η 23χρονη καταγγέλλει ακόμη ότι η συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της έγινε σταδιακά πιο βίαιη: «Στην αρχή δεν ήταν, ήταν μονολεκτικό. Μετά κάποια στιγμή έγινε και σωματική βία», τόνισε. 

Ο δράστης αναζητείται ακόμα από την αστυνομία. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

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