GNTM: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν! Sneak preview από το bootcamp

Τα μοντέλα στην πρώτη τους φωτογράφιση και στην πρώτη τους πασαρέλα

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Το πολυαναμενόμενο bootcamp είναι γεγονός και τα δύσκολα τώρα αρχίζουν για τους διαγωνιζόμενους.

GNTM: Τα ψέματα τελείωσαν! Ξεκινάει το bootcamp!

Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εκεί όπου οι υποψήφιοι θα μεταμορφωθούν σε sexy εργάτες/ριες.

Το σετ ξεκινά και τα επίδοξα μοντέλα προσπαθούν να πιάσουν το πολυπόθητο κλικ που θα τους φέρει πιο κοντά στη βίλα του GNTM.

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Ένας υποψήφιος καλείται να φωτογραφηθεί με ένα αντικείμενο άγνωστο μέχρι τότε για εκείνον: το μαδέρι.

GNTM 2026: Το θέμα της πρώτης φωτογράφισης και το εντυπωσιακό catwalk!

GNTM 2026: Το θέμα της πρώτης φωτογράφισης και το εντυπωσιακό catwalk!

Στη δεύτερη φάση, θα έχουν την τιμή να περπατήσουν για δύο Έλληνες σχεδιαστές. Τα φώτα χαμηλώνουν και οι κριτές κάνουν εντυπωσιακή είσοδο!

Η πρώτη πασαρέλα θα γεμίσει με εντυπωσιακές δημιουργίες, αλλά και εκλεκτές παρουσίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Επιπλέον, η δοκιμασία αυτή θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει ποιοι θα μπουν στο σπίτι του διαγωνισμού ομορφιάς.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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