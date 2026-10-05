Το πολυαναμενόμενο bootcamp είναι γεγονός και τα δύσκολα τώρα αρχίζουν για τους διαγωνιζόμενους.

Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εκεί όπου οι υποψήφιοι θα μεταμορφωθούν σε sexy εργάτες/ριες.

Το σετ ξεκινά και τα επίδοξα μοντέλα προσπαθούν να πιάσουν το πολυπόθητο κλικ που θα τους φέρει πιο κοντά στη βίλα του GNTM.

Ένας υποψήφιος καλείται να φωτογραφηθεί με ένα αντικείμενο άγνωστο μέχρι τότε για εκείνον: το μαδέρι.

GNTM 2026: Το θέμα της πρώτης φωτογράφισης και το εντυπωσιακό catwalk!

Στη δεύτερη φάση, θα έχουν την τιμή να περπατήσουν για δύο Έλληνες σχεδιαστές. Τα φώτα χαμηλώνουν και οι κριτές κάνουν εντυπωσιακή είσοδο!

Η πρώτη πασαρέλα θα γεμίσει με εντυπωσιακές δημιουργίες, αλλά και εκλεκτές παρουσίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Επιπλέον, η δοκιμασία αυτή θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει ποιοι θα μπουν στο σπίτι του διαγωνισμού ομορφιάς.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»