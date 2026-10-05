Το πολυαναμενόμενο bootcamp είναι γεγονός και τα δύσκολα τώρα αρχίζουν για τους διαγωνιζόμενους.
Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, εκεί όπου οι υποψήφιοι θα μεταμορφωθούν σε sexy εργάτες/ριες.
Το σετ ξεκινά και τα επίδοξα μοντέλα προσπαθούν να πιάσουν το πολυπόθητο κλικ που θα τους φέρει πιο κοντά στη βίλα του GNTM.
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Ένας υποψήφιος καλείται να φωτογραφηθεί με ένα αντικείμενο άγνωστο μέχρι τότε για εκείνον: το μαδέρι.
Στη δεύτερη φάση, θα έχουν την τιμή να περπατήσουν για δύο Έλληνες σχεδιαστές. Τα φώτα χαμηλώνουν και οι κριτές κάνουν εντυπωσιακή είσοδο!
Η πρώτη πασαρέλα θα γεμίσει με εντυπωσιακές δημιουργίες, αλλά και εκλεκτές παρουσίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Επιπλέον, η δοκιμασία αυτή θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει ποιοι θα μπουν στο σπίτι του διαγωνισμού ομορφιάς.
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