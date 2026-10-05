Κρήτη: Το Σπήλαιο του Σάρχου έγινε ξανά ποτάμι μετά από 12 χρόνια

Εντυπωσιακές εικόνες από τον Χώνο μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στον Σάρχο Ηρακλείου, το Σπήλαιο του Σάρχου επανεμφανίστηκε ως ποτάμι μετά από 12 χρόνια λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων.
  • Η ροή του νερού από την είσοδο του σπηλαίου σχηματίζει αφρούς και κατευθύνεται ανάμεσα σε βράχια και πυκνή βλάστηση.
  • Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρχου ανακοίνωσε το φαινόμενο μέσω κοινωνικών δικτύων, περιγράφοντας το σπήλαιο ως ενεργοποιημένο από τη δύναμη του νερού.
  • Το σπήλαιο λειτουργεί ως σιφόνι και πλημμυρίζει κατά τις έντονες βροχές, εκβάλλοντας νερό από την είσοδό του.
  • Η γρήγορη άνοδος των υδάτων καθιστά το σπήλαιο επικίνδυνο κατά τις βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη.

Ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα καταγράφεται στον Σάρχο Ηρακλείου, όπου τα νερά βγαίνουν ορμητικά από την είσοδο του σπηλαίου και συνεχίζουν τη διαδρομή τους ανάμεσα στα βράχια.

Μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην Κρήτη, ο Χώνος, γνωστός και ως Νυχτεριδόσπηλιο, «ζωντάνεψε» ξανά. Σύμφωνα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σάρχου, το συγκεκριμένο φαινόμενο επανεμφανίστηκε έπειτα από 12 χρόνια. 

Στο βίντεο που εξασφάλισε το star.gr, η δύναμη του νερού είναι εμφανής. Η ροή από το βραχώδες στόμιο του σπηλαίου, σχηματίζει αφρούς, και κατευθύνεται προς την εξωτερική κοίτη, ανάμεσα σε πέτρες και πυκνή βλάστηση.

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Το νερό περνά με ορμή από τα ανοίγματα των βράχων, ενώ οι εικόνες δείχνουν τη συνέχεια της διαδρομής του έξω από το σπήλαιο. Τα θολά νερά και οι λευκοί αφροί συνθέτουν μια εικόνα που θυμίζει ορμητικό χείμαρρο.

Κρήτη: Το Σπήλαιο του Σάρχου έγινε ξανά ποτάμι μετά από 12 χρόνια

Η ανακοίνωση για την επανεμφάνιση του φαινομένου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρχου γνωστοποίησε το γεγονός μέσω των κοινωνικών δικτύων, δημοσιεύοντας σχετικό υλικό. Στην ανάρτησή του περιέγραψε το σπήλαιο ως έναν υπόγειο κόσμο που ενεργοποιήθηκε ξανά από τη δύναμη του νερού, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη εικόνα είχε να εμφανιστεί εδώ και μία δωδεκαετία.

Η περιγραφή ότι το σπήλαιο «άνοιξε» ξανά αφορά την επανεμφάνιση της έντονης ροής του νερού. Αποτυπώνει τη μεταμόρφωση του τοπίου μετά τις βροχές και τον τρόπο με τον οποίο οι υπόγειες διαδρομές του συνδέονται με όσα συμβαίνουν στην επιφάνεια.

Το φαινόμενο προσέλκυσε το ενδιαφέρον των τοπικών μέσων ενημέρωσης, που δημοσίευσαν εικόνες από τον Χώνο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου. Οι αναφορές συνδέουν την επανεμφάνιση των νερών με τις μεγάλες ποσότητες βροχής που δέχθηκε η περιοχή. iraklionews.gr

Πώς το σπήλαιο μετατρέπεται σε προσωρινή πηγή

Την εξήγηση για τη συμπεριφορά του Χώνου δίνει το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη. Όπως αναφέρει, το σπήλαιο λειτουργεί ουσιαστικά ως σιφόνι και προσωρινή πηγή. Σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, τα βαθύτερα τμήματά του πλημμυρίζουν γρήγορα.

Όταν οι βροχές είναι έντονες και παρατεταμένες, το νερό μπορεί να γεμίσει ολόκληρο το σπήλαιο και να εκβάλει από την είσοδό του. Αυτή η λειτουργία εξηγεί πώς ένας υπόγειος σχηματισμός μπορεί να παρουσιάσει την εικόνα μιας ορμητικής υδάτινης εξόδου. 

Ο Χώνος έχει χαρτογραφημένο μήκος περίπου 1.500 μέτρων και βάθος 225 μέτρων.

Σύμφωνα με το Γεωπάρκο, αποτελεί έναν από τους βασικούς αγωγούς τροφοδοσίας της πηγής του Αλμυρού, ενώ πιθανότατα επικοινωνεί μέσω υπόγειων περασμάτων με το οροπέδιο των Λιβαδιών του Κρουσώνα. 

Η γρήγορη άνοδος των υδάτων καθιστά το σπήλαιο ιδιαίτερα επικίνδυνο κατά τις έντονες βροχοπτώσεις, όπως επισημαίνει το Γεωπάρκο. Οι εικόνες από την έξοδο του νερού αποτυπώνουν τόσο την εντυπωσιακή όψη του φαινομένου όσο και τη δύναμη με την οποία εξελίσσεται. 

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