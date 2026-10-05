Άγγελος Μπράτης: «Οι γυναίκες με έχουν σώσει σε αυτή τη ζωή»

Tι είπε για τα παιδικά του χρόνια και το GNTM

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Άγγελος Μπράτης: Η συνέντετυξη του κριτή του GNTM στην εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άγγελος Μπράτης, σχεδιαστής μόδας και κριτής του GNTM, αναγνωρίζει τη σημαντική επιρροή των γυναικών στη ζωή του, κυρίως της μητέρας και της γιαγιάς του.
  • Η μόδα υπήρξε για τον Μπράτη διέξοδος από την περιορισμένη ζωή στην επαρχία, προσφέροντας του έναν λαμπερό κόσμο.
  • Στο GNTM, ο Μπράτης διαχωρίζει την κριτική του ανάμεσα στο μοντέλο και τον χαρακτήρα του ανθρώπου, προσπαθώντας να είναι διδακτικός.
  • Ο διαγωνισμός είναι αυθεντικός, χωρίς σενάριο, και οι αντιδράσεις της κριτικής επιτροπής είναι αληθινές.
  • Ο Μπράτης τονίζει τη σημασία του GNTM ως κοινωνικό φαινόμενο που αποτυπώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματα της νέας γενιάς.

Ο καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας και κριτής του GNTM, Άγγελος Μπράτης, μίλησε για την οικογένειά του, τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι γυναίκες στη ζωή του, τη μόδα και τον διαγωνισμό μόδας. 

GNTM 7: Τα... fashion statements των κριτών λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα!

«Σαν παιδί που γενικά έχω μεγαλώσει και πολλά χρόνια στην επαρχία και τα πράγματα ήταν πολύ περιορισμένα θα έλεγα, και δεν είναι όπως ήταν λίγα χρόνια πριν, νομίζω η μόδα ήταν διέξοδος. Βασικά, έβλεπες έναν κόσμο πολύ λαμπερό, με δημιουργία, με όμορφες γυναίκες, με όμορφα ρούχα, με όμορφα υλικά και αυτός είναι ένας τρόπος για να δραπετεύεις, η μόδα αυτό κάνει», είπε αρχικά καλεσμένος στην εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα.

Άγγελος Μπράτης: «Οι γυναίκες με έχουν σώσει σε αυτή τη ζωή»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις σημαντικές γυναίκες της ζωής του, τη μητέρα του και τη γιαγιά του. «Το έχω ξαναπεί, προέρχομαι από μια μητριαρχική οικογένεια και το λέω αυτό με όλη την περηφάνια που μπορώ να έχω γι' αυτό, γιατί είμαι κάποιος που αγαπάει τις γυναίκες», επισήμανε.

Οι γυναίκες με έχουν σώσει σε αυτή τη ζωή. Αυτές με βοηθάνε στα πάντα, με αυτές συνεργάζομαι.

«Η γιαγιά μου σίγουρα είναι ιεραρχία και μετά είναι η μητέρα μου και οι αδερφές της. Υπάρχουν κι άλλες πολλές γυναίκες της ζωής μου που έχουν βρεθεί, όπως η Ιωάννα η Αδαμοπούλου που είναι μέντορας μου στην τηλεόραση. Ας πούμε και το Star, είναι γυναικείο κανάλι. Το σκεφτόμουν χθες το βράδυ, είναι η Κοραλία και η Ναταλί, τις οποίες εκτιμώ πάρα πάρα πολύ κι εγώ και κάθε φορά που τις βλέπω πραγματικά έχω να μάθω τόσα πολλά πράγματα και νιώθω και μια ασφάλεια και εμπιστοσύνη», σημείωσε ο κριτής του GNTM.

«Πάντα οι γυναίκες το κάνουν αυτό στη ζωή μου και νομίζω ότι το ξέρουν κι όλας ότι τις αγαπάω. Φαίνεται από τα ρούχα που φτιάχνω», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο, παραδέχτηκε πως έχει κάνει πολλά χρόνια ψυχανάλυση και νιώθει τυχερός που μπορούσε να το κάνει. 

Άγγελος Μπράτης για GNTM: «Δεν κρίνω τον άνθρωπο και τον χαρακτήρα, αλλά το μοντέλο»

Ο Άγγελος Μπράτης διανύει την 6η σεζόν του στο GNTM, σημειώνοντας πως και ο ίδιος έχει εξελιχθεί μέσα από αυτό. 

«Υπάρχουν δύο πράγματα όταν κάνω κριτική. Το ένα είναι να διαχωρίζω ότι δεν κρίνω τον άνθρωπο και τον χαρακτήρα του, αλλά το μοντέλο. Οπότε ο ρόλος μου είναι και διδακτικός προς το κοινό. Για ποιο λόγο δεν κάνει ή κάνει ή τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί αυτό το πράγμα να εξελιχθεί ή τι βλέπω εγώ ενώ ο άλλος δεν το βλέπει. Το ένα είναι αυτό.

Άγγελος Μπράτης: «Οι γυναίκες με έχουν σώσει σε αυτή τη ζωή»

Το δεύτερο είναι ότι επειδή εγώ είμαι γενικά είμαι πολύ ανθρώπινος και είμαι και δημιουργός, οπότε έχω διάφορες ευαισθησίες και σαν κάποιος που έχει μια λίγο περισσότερη εμπειρία στη ζωή λόγω ηλικίας, όταν βλέπεις ένα νέο παιδί, το οποίο προσπαθεί και κάνει διάφορα πράγματα, συμβαίνουν πράγματα μέσα σε αυτούς τους μήνες που περνάμε μαζί. προσπαθώ να του δώσω μια προσωπική μου εμπειρία. Δηλαδή να του πω ότι ξέρεις κάτι "καταλαβαίνω τι συμβαίνει" και αν το παρατηρήσεις πάντα μιλάω για τον εαυτό μου. Δε λέω σαν ένας παντογνώστης», σημείωσε. 

Ο κριτής του GNTM επισήμανε μάλιστα πως ο διαγωνισμός είναι πραγματικός, δεν υπάρχει σενάριο κι όπως το κοινό βλέπει για πρώτη φορά κάποιον να μπαίνει σε μια οντισιόν, εκείνη τη στιγμή είναι και η πρώτη φορά που βλέπει αυτό το πρόσωπο και η κριτική επιτροπή. «Γι΄ αυτό και η αντίδρασή μας είναι τόσο αληθινή, γιατί είναι αλήθεια», είπε.

«Είναι πάρα πολλές στιγμές στο GNTM και πραγματικά και κάθε σεζόν είναι κάτι άλλο. Βρίσκω πάντα κάτι καινούριο, αυτό είναι που με ενδιαφέρει και με εξιτάρει περισσότερο», συμπλήρωσε. 

Κλείνοντας, είπε πως τα παιδιά έχουν να διαγωνιστούν σε πολλά επίπεδα και εξήγησε γιατί το GNΤΜ έχει κοινωνικό ενδιαφέρον. «Δεν είναι μόνο η φωτογράφιση και το να είναι μοντέλο. Ταυτόχρονα βρίσκονται με κάμερες. Ταυτόχρονα εκθέτουν τον εαυτό τους σε πολύ νεαρή ηλικία και πρέπει να σκεφτούν τι είναι αυτό που πραγματικά θέλουν να δει ο κόσμος. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό το GNTM είναι πάντα πολύ κοινωνικά ενδιαφέρον. Το τι είναι αυτή η νέα γενιά, πώς σκέφτεται, πώς νιώθει», κατέληξε. 

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ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
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GNTM
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