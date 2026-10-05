Σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» βρέθηκε η Κατερίνα Πετράκη, σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος «έφυγε» σπό τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026.

Ο Δημοφιλής τραγουδιστής πέθανε 1,5 χρόνο περίπου, μετά το έμφραγμα που υπέστη στις πρόβες του τηλεοπτικού διαγωνισμού τραγουδιού Just the two of us.

Η Κατερίνα Πετράκη μίλησε για την απώλεια του συζύγου της, καθώς και για την περίοδο που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς».

Όπως εξομολογήθηκε η σύζυγος του δημοφιλούς τραγουδιστή: «Ο Δημήτρης καταλάβαινε, αισθανόταν, φαινόταν στις αντιδράσεις του. Και οι γιατροί μου είχαν πει πράγματα. Περίμεναν να τους πω πρώτα εγώ, αν έχω δει κάτι, για να το επιβεβαιώσουν, να το παρατηρήσουν και εκείνοι περισσότερο. Μου είχαν πει ότι εγώ είμαι κινητήριος δύναμη για να δούμε πράγματα. Ο Δημήτρης κουνούσε τα μάτια του, γύριζε προς το μέρος μας. Προσπαθούσε να σηκώσει τα χέρια του, το κεφάλι του το σήκωνε. Έκανε κινήσεις. Αντιδρούσε στις ερωτήσεις που κάναμε».

Για το εάν η κόρη τους, Ριάνα, επισκεπτόταν όλο αυτό το διάστημα τον μπαμπά της στο νοσοκομείο, η Κατερίνα Πετράκη σχολίσε ότι: «Ναι, τον είχε δει. Ελάχιστες φορές, βέβαια. Δεν επιτρεπόταν, στην αρχή. Δηλαδή, τον Δημήτρη τον είδε μετά από 1,5 χρόνο. Γιατί υπάρχει και ένα πρωτόκολλο. Ωστόσο, τους παρακάλεσα και τους είπα ότι είναι καθαρά δική μου ευθύνη. Με εμπιστεύθηκαν και έτσι είδε το παιδί τον μπαμπά της».

Η Ζήνα Κουτσελίνη ρώτησε τη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα: «Προλάβατε, Κατερίνα, αυτά τα δύο χρόνια της αναμονής, όλες αυτές τις κατάστασεις του να ξαναγεννηθεί, να κοιταχτείτε στα μάτια αλλιώς; Ξέρεις τι είναι αυτό που λέω πάντα και το έχω πει και σε σένα έτσι σε ιδιωτικές συζητήσεις μας, ότι όταν δεν περιμένεις να συμβεί κάτι και έρχεται, τότε είναι που αναθεωρείς κομμάτια της ζωής σου, πίκρες που μπορεί να υπήρξαν, διαφωνίες, όμορφες στιγμές. Ξέρεις πώς είναι όλο αυτό. Οπότε όλο αυτό έρχεται μετά και πέφτει σαν κεραυνός στην ψυχή».

Με την Κατερίνα πετράκη να απαντά: «Σωστά. Ναι, ουσιαστικά πολλές φορές σκέφτηκα πράγματα που λέγαμε να κάνουμε και δεν κάναμε. Πολύ απλά. Θέλω να πω, μπορεί να μου είχε πει πάμε μια βόλτα σήμερα, εγώ να δούλευα και να τους έλεγα δεν θα προλάβω να κάνω αυτή τη δουλειά και το άφηνα. Και έλεγα, όταν γυρίσει δεν θα με νοιάζει τίποτα. Θα ζούμε τη ζωή μας. Έλεγα, λοιπόν, ότι η καθημερινότητα και οι υποχρεώσεις πρέπει να πηγαίνουν δεύτερες. Και να είναι πρώτα η χαρά μας, η ζωή μας, μια ωραία στιγμή».

Η Ζήνα Κουτσελίνη θυμήθηκε όμορφες στιγμές που είχε ζήσει στο παρελθόν με τον Δημήτρη Κόκοτα, αναφέροντας το πόσο γλυκός άνθρωπος ήταν, ρωτώντας στη συνέχεια τη σύζυγο του τραγουδιστή εάν ένιωθε πίκρα κάποιες στιγμές από αυτό το χώρο που τόσο πολύ αγάπησε, με την Κατερίνα Πετράκη να απαντά ότι: «Κοιτάξτε, πίκρα και στεναχώριες όλοι μπορεί να περάσουν, ασχετά με το χώρο που βρίσκεται ο καθένας. Λογικό είναι, σίγουρα υπάρχουν απογοητεύσεις κάποιες φορές, αλλά όχι απαραίτητα κάτι συγκεκριμένο. Του έλεγα και εγώ κάποια πράγματα που ήμουν εκτός χώρου και πώς τα έβλεπα εγώ. Θεωρώ, ότι τον βοηθούσα κάποιες φορές να σκέφτεται λίγο πιο ήρεμα, να μην έχει άγχος».

Στη συνέχεια μίλησε για το θαύμα που περίμενε, ώστε να καταφέρει να γυρίσει ξανά πίσω και υγιής ο Δημήτρης Κόκοτας στο σπίτι τους: «Όταν έβλεπα τις έντονες αντιδράσεις, είναι αυτό που λέω ότι πήγαινα κάθε μέρα με την ίδια λογική, με την ίδια ελπίδα ότι σήμερα κάτι θα γίνει. Είχα πείσει τόσο πολύ τον εαυτό μου ότι όλα θα πάνε καλά και έβλεπα ουσιαστικά και μια εξέλιξη, δεν ήταν ότι δεν έβλεπα κάτι και είχα φτιάξει μια δική μου εικόνα, γιατί έτσι απλά ήθελα. Έβλεπα ανταπόκριση. Ήταν κάποιες μέρες που έλεγα, "αχ λες να είναι σήμερα", ένιωθα ότι λειτουργεί έντονα το ένστικτό μου, ας πούμε. Πολλές φορές συνέβη αυτό»...

Κατερίνα Πετράκη: «Η Ριάνα είναι ίδια με τον Δημήτρη, τουλάχιστον έχω κάτι να βλέπω σε αυτά τα μάτια, μπορώ να βλέπω τον Δημήτρη εκεί»

Η Ζήνα Κουτσελίνη δάκρυσε εκείνη τη στιγμή και είπε: «Κατερίνα, εγώ πάντα ξέρεις, μερικές φορές ήμουν αδιανόητο, πώς είναι να φύγει ο άνθρωπος που ήμασταν μαζί, που είναι ο πατέρας του παιδιού μου, που ξέρω ότι μαζί καθόμασταν στον καναπέ, μαζί ονειρευτήκαμε αυτό το παιδί να έρθει. Πώς νιώθεις, το πώς νιώθεις είναι λάθος, αλλά πώς το βιώνεις αυτό που πρέπει να πεις στο αγγελούδι σας, ότι δεν είμαστε με τον μπαμπά πια, πρέπει να σηκωθούμε εμείς και να πάρουμε τη ζωή στα χέρια, να πας στο σχολείο, να είσαι στο μνημόσυνο, να είσαι σε αυτό το τέλος».

Με την Κατερίνα Πετράκη να απαντά: «Το ξέρει πριν από μένα. Θέλω να πω ότι το παιδί είναι, δηλαδή το είδα τώρα αυτό σε έντονα, πόσο καλή δουλειά έκανε η κυρία στον Δημήτρη με το παιδί, με αυτά που της έλεγε. Είναι ψύχραιμη, είναι ώριμη. Την προηγούμενη μέρα της είπα ότι ο μπαμπάς δεν είναι καλά, έπρεπε να της το πω, γιατί αν γίνει κάτι θα είναι πολύ ξαφνικό. Μετά λοιπόν μου είπε "μαμά το έχω σκεφτεί πάρα πολύ, για σένα μου είναι πιο δύσκολο, γιατί τον έβλεπες κάθε μέρα. Για μένα είναι πάντα ο μπαμπάς μου και θα μου λείπει μια ζωή και σε όλες τις στιγμές που θα ζήσω και δεν θα είναι μαζί μου. Απλά τουλάχιστον σαν να με άφησε να συνηθίσω την απουσία του. Και έχω να κρατήσω ότι είχα τον πιο υπέροχο μπαμπά και ότι ήταν πολλές ώρες μαζί μου. Τον χάρηκα αυτά τα 13 χρόνια, όταν τον είχα ήταν δικό μου, ήταν κοντά μου, δίπλα μου.Τον χάρηκα αυτά τα δεκατρία χρόνια στο τον είχα, ήταν δικός μου, ήταν κοντά μου, δίπλα μου". Έχει δηλαδή, το παιδί, μια τέτοια λογική».

Η Ζήνα Κουτσελίνη ευχήθηκε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα, ενώ είπε: «Εύχομαι για το παιδί, ο μπαμπάς να είναι η εικόνα εκείνη που θα την καθοδηγεί σε κάθε της βήμα, σε κάθε επόμενη στιγμή».

«Είναι ίδια με τον Δημήτρη, τουλάχιστον έχω το αντίγραφο, έχω κάτι να βλέπω σε αυτά τα μάτια, έχω να βλέπω τον Δημήτρη εκεί», είπε συγκινημένη η Κατερίνα Πετράκη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»