Γρεβενά: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης 27χρονου

Εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι

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Γρεβενά: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης 27χρονου
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Πηγή: kozanimedia.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Γρεβενά: Τραγική Κατάληξη Στην Εξαφάνιση 27χρονου
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε νεκρός 27χρονος στα Γρεβενά, που είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο.
  • Ο νεαρός άνδρας προερχόταν από το χωριό Μυρσίνη.
  • Η οικογένειά του είχε σημαίνει συναγερμό για την εξαφάνισή του.
  • Η αστυνομία αποκλείει εγκληματική ενέργεια, εξετάζοντας την αυτοκτονία ως πιθανή αιτία θανάτου.
  • Ο θάνατός του εντοπίστηκε σε χωράφι έξω από το χωριό.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός 27χρονου στα Γρεβενά, ο οποίος εντοπίστηκε τελικά νεκρός.

Ο νεαρός άνδρας από το χωριό Μυρσίνη είχε εξαφανιστεί από το περασμένο Σάββατο, με την οικογένειά του να σημαίνει συναγερμό και να τον αναζητά. 

Τελικά, σύμφωνα με το kozanimedia.gr, εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι έξω από το χωριό. 

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.  

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