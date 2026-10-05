Γρεβενά: Τραγική Κατάληξη Στην Εξαφάνιση 27χρονου

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός 27χρονου στα Γρεβενά, ο οποίος εντοπίστηκε τελικά νεκρός.

Ο νεαρός άνδρας από το χωριό Μυρσίνη είχε εξαφανιστεί από το περασμένο Σάββατο, με την οικογένειά του να σημαίνει συναγερμό και να τον αναζητά.

Τελικά, σύμφωνα με το kozanimedia.gr, εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι έξω από το χωριό.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.