Σέρρες: Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου - «Ντυμένοι» ΟΠΚΕ οι συνεργοί

«Άρπαξαν» τον βαρυποινίτη κατά τη μεταγωγή του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερρών: Ένοπλοι ντυμένοι ΟΠΚΕ αφόπλισαν τους σωφρονιστικούς / ERT

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Κινηματογραφική απόδραση σημειώθηκε στις Σέρρες, όταν 40χρονος κρατούμενος κατάφερε να φύγει από το νοσοκομείο με τη βοήθεια τεσσάρων ένοπλων συνεργών του.

Ο άνδρας είχε μεταφερθεί από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο Σερρών, επικαλούμενος πρόβλημα υγείας. Λίγο αργότερα, τέσσερα άτομα έφτασαν στο σημείο και εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

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Κινηματογραφική απόδραση: Η «βοήθεια» από μεταμφιεσμένους «αστυνομικούς» της ΟΠΚΕ

Οι δράστες έβγαλαν όπλα και ακινητοποίησαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που συνόδευαν τον κρατούμενο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους αφαίρεσαν τον οπλισμό και στη συνέχεια πήραν μαζί τους τον 40χρονο.

Οι τέσσερις άνδρες επιβιβάστηκαν σε όχημα και εξαφανίστηκαν, με την ΕΛ.ΑΣ. να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Ο 40χρονος θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος και έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ άλλων και για πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη.

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Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η απόδραση, αλλά και το πώς οι συνεργοί του γνώριζαν για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι στην περιοχή και στα σημεία εξόδου από τη χώρα.

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