Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

12.09.25 , 03:00
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά την Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και Ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνούτου επισκόπου Ικονίου.

Ο Άγιος Κουρνούτος ήταν γέννημα και θρέμμα της πόλης του Ικονίου, της οποίας κατόπιν έγινε Αρχιερέας. Βρισκόταν κάποτε σ' ένα χωριό, Σούρσαλο ονομαζόμενο, και δίδασκε τον λόγο της πίστης στους άπιστους.

Οι εκεί όμως διώκτες του χριστιανισμού, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα Περίνιο. Αυτός, αφού σκληρά τον βασάνισε, τελικά τον αποκεφάλισε και έτσι ένδοξα έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:04 και θα δύσει στις 19:38. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 34 λεπτά.

Σελήνη 19.9 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Δελφινιών

Η Παγκόσμια Ημέρα Δελφινιών (World Dolphin Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Σεπτεμβρίου για να μας υπενθυμίσει ότι τα δελφίνια σε όλο τον κόσμο χρειάζονται περισσότερη προστασία, αλλά και να κάνει γνωστή στο παγκόσμιο κοινό τον συνασπισμό οργανώσεων Stop the Grind, που εργάζονται για τον τερματισμό της θανάτωσης δελφινιών και φαλαινών στα Νησιά Φερόες του Βορείου Ατλαντικού.

Τα δελφίνια είναι υδρόβια θηλαστικά που ανήκουν στην κατώτερη τάξη των Κητωδών, μαζί με τις φάλαινες και τις φώκαινες. Υπάρχουν 40 είδη δελφινιών, τα περισσότερα από τα οποία ζουν σε ζεστά τροπικά νερά, αν και ορισμένα προτιμούν ψυχρότερα κλίματα.

Δεδομένου ότι τα δελφίνια έχουν λίγους φυσικούς εχθρούς (ορισμένα είδη και συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν έχουν καν), όλες οι απειλές που αντιμετωπίζουν προκαλούνται από τον άνθρωπο. Αυτές οι απειλές περιλαμβάνουν το κυνήγι δελφινιών σε μέρη όπως τα νησιά Φερόες, η Ιαπωνία, το Περού και τα Νησιά του Σολομώντος, τη θαλάσσια ρύπανση, την καταστροφή των οικοτόπων και τους τραυματισμούς και θανάτους λόγω συγκρούσεών τους με σκάφη.

Οι περιβαλλοντολόγοι και οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων ανησυχούν ιδιαίτερα για το κυνήγι φαλαινών και δελφινιών στις Νήσους Φερόες. Αν και το κυνήγι ρυθμίζεται από τις τοπικές αρχές, οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων τη θεωρούν σκληρή και περιττή πρακτική.

Η Παγκόσμια Ημέρα Δελφινιών καθιερώθηκε το 2022 από τη Sea Shepherd Global, μία διεθνή, μη κερδοσκοπική οργάνωση για τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ημερομηνία επιλέχθηκε για να τιμήσει την επέτειο της μεγαλύτερης σφαγής δελφινιών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΟΡΤΗ
