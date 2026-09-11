Νέα ντοκουμέντα εξασφάλισε το Star σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή στο μοιραίο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Πρόκειται για ντοκουμέντα από τον πρώτο όροφο του κτιρίου όπου βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο.

Στις πινακίδες έξω από το ιατρείο αναγράφεται Νόμιμο Ιατρείο, με τον γιατρό να αναφέρεται ως παθολόγος και τη σύζυγό του να αναφέρεται ως «γιατρός».

Και στις δύο επιγραφές υπάρχει η σήμανση του Ιατρικού Συλλόγου και οι υπογραφές του προέδρου και του γενικού γραμματέα.

Τι αναφέρουν οι επιγραφές στην πόρτα του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι

Στην κάρτα του πάντως, ο γιατρός συστήνεται ως ειδικός παθολόγος με μεταπτυχιακά και διδακτορικό.

Η κάρτα του γιατρού που συστήνεται ως ειδικός παθολόγος με μεταπτυχιακά και διδακτορικό

Στην είσοδο της πολυκατοικίας, ωστόσο, δεν υπάρχει ανάλογη σήμανση.

Να υπενθυμίσουμε ότι για την υπόθεση των δύο κατηγορούμενων γιατρών συνεκλήθη σήμερα εκτάκτως το διοικητικό συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και αποφασίστηκε:

να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών,

να κινηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία για τυχόν εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των εμπλεκόμενων ιατρών με έρεισμα την ασκηθείσα ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα. και

ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας καθώς πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη των ιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γένει.



