Tουρκικές αντιδράσεις για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Νέα επίθεση στην Ελλάδα από Τσελίκ για τη συμμαχία με Ισραήλ

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Tουρκικές αντιδράσεις για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο
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Πηγή: φωτογραφία Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού Δημήτρης Παπαμήτσος, Βίντεο OPEN
Μητσοτάκης στο Καστελόριζο: Ισχυρό μήνυμα στην Άγκυρα (βίντεο OPEN)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο προκαλεί προληπτικές αντιδράσεις στην Τουρκία.
  • Τούρκοι αξιωματούχοι εκφράζουν έντονη κριτική κατά της Ελλάδας για τη συμμαχία της με το Ισραήλ.
  • Ο Μητσοτάκης θα επισκεφθεί επίσης τη Ρω και τη Στρογγύλη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας.
  • Ο Τσελίκ δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω συμμαχιών.
  • Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την Ελλάδα για σφαγές στην Προύσα πριν το 1922.

Προληπτικές αντιδράσεις στην Τουρκία έχει προκαλέσει η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο από απόψε ως την Κυριακή. Την ίδια ώρα, Τούρκοι αξιωματούχοι συνεχίζουν να εκπέμπουν σε υψηλούς τόνους εναντίον της Ελλάδας, τόσο για τη συμμαχία με το Ισραήλ, όσο και για...σφαγές πριν τη Μικρασιατική καταστροφή. 

Στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων o Κυριάκος Μητσοτάκης

«Την ώρα που η ρητορική  περί 12 μιλίων  κλιμακώνει την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές,  μία  ακόμη προκλητική κίνηση έγινε από την Αθήνα. Ανακοινώθηκε πως ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το νησί Καστελόριζο που απέχει  2 km από την Τουρκία» ανέφερε ρεπορτάζ τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού.  

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί επίσης τη Ρω και τη Στρογγύλη με φόντο την προκλητικότητα της Άγκυρας,  αλλά και στόχο να δώσει ένα μήνυμα ότι τελειώνει ένας κύκλος που ξεκίνησε με την προσφυγή στο ΔΝΤ το 2010 από εκεί. 

Ο Κ. Μητσοτάκης με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη στο Καστελόριζο

Ο Κ. Μητσοτάκης με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη στο Καστελόριζο 

Τσελίκ: «Η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία είναι αβάσιμη» 

«Η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ, αποτελεί μία εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση» δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ΑΚP Ομέρ Τσελίκ.    

Τσελίκ: «Προβοκάτορας» ο Δένδιας γιατί… υπερασπίσθηκε το Καστελλόριζο!   

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την Ελλάδα για… «σφαγές»  στην Προύσα! 
Την ίδια ώρα, το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την Ελλάδα για σφαγές στην Προύσα πριν τη μικρασιαατική καταστροφή του 1922, ενώ ο Ερντογάν ετοιμάζεται με πρόωρες εκλογές να διεκδικήσει τρίτη θητεία, ώστε να παρακάμψει τη συνταγματική απαγόρευση μετά από δύο θητείες. 

«Μέσα σε αυτο το κλίμα ενότητας και ομοψυχίας, επαναλαμβάνω την πεποίθησή μου ότι, Θεού θέλοντος θα έχουμε επιτυχία και στις επόμενες εκλογές που πλησιάζουν» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος αποκαλύπτοντας τα σχέδιά του. 
 

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