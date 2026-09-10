Συνάντηση Μητσοτάκη με την Κλούνεϊ στο Μαξίμου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Στην Αθήνα η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων

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Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Με την Αμαλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ συναντήθηκε ο ΠτΔ / ΕΡΤ

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Amal Clooney, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για την Ετήσια Συνάντηση Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO, που θα λάβει χώρα σήμερα το βράδυ.

Ελλάς - Γαλλία συμμαχία και στο διάστημα με Έλληνα αστροναύτη

Συνάντηση Μητσοτάκη με την Κλούνεϊ στο Μαξίμου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη με την Αμάλ Κλούνεϊ στο Μαξίμου / Eurokinissi / Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κα Clooney έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν.

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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
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