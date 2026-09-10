Μαζωνάκης: «Είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο 4 μέρες πριν τον θάνατό του»

«Έγιναν όλα διακριτικά, ήσυχα», υποστηρίζει αυτόπτης μάρτυρας

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Είχε καταρρεύσει και το Σάββατο ο Γιώργος Μαζωνάκης - Μαρτυρία που σοκάρει / MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε σοβαρή αδιαθεσία 4 ημέρες πριν τον θάνατό του.
  • Κατέρρευσε σε εστιατόριο στην Κηφισιά το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ ήταν με τρία άτομα και προκάλεσε αναστάτωση.
  • Μεταφέρθηκε διακριτικά από το εστιατόριο για να μην γίνει αντιληπτό από άλλους πελάτες.
  • Πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών.

Νέα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, ο γνωστός τραγουδιστής είχε παρουσιάσει σοβαρή αδιαθεσία μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, είχε βρεθεί το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου σε εστιατόριο στην Κηφισιά μαζί με τρία ακόμη άτομα. «Το Σάββατο το απόγευμα ήρθε για φαγητό εδώ στην Κηφισιά ο Μαζωνάκης. Το μαγαζί δεν είχε πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή λιποθύμησε πάνω στο τραπέζι. Υπήρξε μια αναστάτωση, ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα».

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Όπως περιγράφει άνθρωπος που βρισκόταν στην περιοχή, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα, όταν ο τραγουδιστής φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του ενώ καθόταν στο τραπέζι.

Η ξαφνική κατάρρευσή του προκάλεσε αναστάτωση στους ανθρώπους που βρίσκονταν μαζί του, ωστόσο η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη διακριτικότητα. Ο υπεύθυνος του καταστήματος και η παρέα του φέρεται να προσπάθησαν να απομακρύνουν τον τραγουδιστή χωρίς να προκληθεί αναστάτωση στους υπόλοιπους πελάτες.

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Είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για κατάρρευση του Μαζωνάκη σε εστιατόριο 4 μέρες πριν πεθάνει / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η διακριτική απομάκρυνσή του από το εστιατόριο 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από την πίσω πλευρά του καταστήματος, προκειμένου να μην συγκεντρωθεί κόσμος και να μην γίνει αντιληπτό το περιστατικό.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως αργότερα είδε ασθενοφόρο στην περιοχή και αρχικά υπέθεσε ότι είχε συμβεί κάτι ιδιαίτερα σοβαρό.

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«Είδαμε ασθενοφόρο και λέγαμε κάτι γίνεται, κάποιος πέθανε. Τα κάνανε πολύ απαλά τα πράγματα, να μην καταλάβει ο κόσμος. Ήταν δηλαδή 20:30 – 21:00, μόλις αρχίζει να νυχτώνει. Είχε έρθει ένα αυτοκίνητο και είχε κλείσει το δρόμο εδώ πέρα, ώστε να μην περνάνε άλλα αυτοκίνητα.

Ήταν ένα μαύρο αυτοκίνητο που έκλεισε το δρόμο από το κατάστημα στο οποίο έτρωγε. Ήρθε το ασθενοφόρο μετά από μισή – μία ώρα και το πήγαν από το πλάι του μαγαζιού, από το πίσω μέρος. Δεν είχε μαζευτεί κόσμος, το έκαναν πολύ διακριτικά. Πολλή ησυχία, δεν είχε βγει κανένας έξω».

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