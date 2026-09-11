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Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Τα ψέματα και τα λάθη των γιατρών στον θάνατο του Γ. Μαζωνάκη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 13:55, αντί για τις 16:30 όπως ισχυρίστηκαν οι γιατροί.
  • Η ανακοπή του Μαζωνάκη συνέβη πριν τις 16:30, με την κλήση στο ΕΚΑΒ να γίνεται στις 16:21.
  • Οι γιατροί δεν συνόδευσαν τον ασθενή με ασθενοφόρο, εγείροντας υποψίες για απόκρυψη στοιχείων.
  • Δεν ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ για τον ασθενή και δεν χρησιμοποίησαν απινιδωτή.
  • Το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε δεν είχε άδεια και ήταν αγορασμένο το 2026.

Οι ισχυρισμοί των γιατρών για την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι καταρρέουν από το βίντεο - ντοκουμέντο του Star που τον δείχνει να φτάνει με ταξί.

Το ταξί με το οποίο φτάνει ο Γ. Μαζωνάκης στο ιατρείο

Το ταξί με το οποίο φτάνει ο Γ. Μαζωνάκης στο ιατρείο 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη έρευνα, καταδεικνύουν ότι οι δύο γιατροί διατύπωσαν ανακρίβειες και έπεσαν σε αντιφάσεις. 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι δύο γιατροί έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν»

Η αστυνομική συντάκτρια του Star Κατερίνα Ρίστα, περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star το βίντεο - ντοκουμέντο της άφιξης του αγαπημένου καλλιτέχνη στο μοιραίο ιατρείο και ανέλυσε  τα λεγόμενα των γιατρών. 

Οι 7 ψευδείς ισχυρισμοί 

Όπως  ανέφερε, όχι μία αλλά τουλάχιστον σε επτά περιπτώσεις οι άνθρωποι που κατηγορούνται για το θάνατο του Μαζωνάκη ισχυρίστηκαν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχουν προκύψει από την εξέταση των στοιχείων.

Το τηλεφώνημα του γιατρού στο ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη

Συγκεκριμένα:  
  
1.Ο Μαζωνάκης δεν πήγε στο ιατρείο όπως είπαν στις 16.30 αλλά στις 13.55, σύμφωνα με τον υπολογιστή του ιατρείου

Η διαφορά της πραγματικής ώρας με την ώρα που δήλωσαν ότι πήγε ο Γ. Μαζωνάκης στο ιατρείο

Η διαφορά της πραγματικής ώρας με την ώρα που δήλωσαν ότι πήγε ο Γ. Μαζωνάκης στο ιατρείο   

2.Η ανακοπή δεν συνέβη μετά τις 16.30 όπως είπαν αλλά νωρίτερα, αφού η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16.21. 

Η ώρα της ανακοπής του Γ. Μαζωνάκη που ήταν άλλη από αυτή που δηλώθηκε  

Η ώρα της ανακοπής του Γ. Μαζωνάκη που ήταν άλλη από αυτή που δηλώθηκε

3.Το λογισμικό του μηχανήματος έδειξε ότι δούλευε για 42 λεπτά, ενώ οι γιατροί είπαν ότι έπαθε ανακοπή με τον φλεβοκαθετήρα. Να σημειωθεί ότι βρέθηκε ένας καθετήρας αλλά ο Μαζωνάκης είχε τρύπες και στο άλλο χέρι. 

Η ψευδής αναφορά για το πότε έπαθε την ανακοπή ο Γ. Μαζωνάκης

Η ψευδής αναφορά για το πότε έπαθε την ανακοπή ο Γ. Μαζωνάκης

Θάνατος Μαζωνάκη: Δίωξη για κακούργημα στους δύο γιατρούς

Τα σοβαρά λάθη των γιατρών με τον Μαζωνάκη

Όμως οι γιατροί έκαναν και μια σειρά σοβαρών λαθών: 

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αναμένεται να δείξουν οι ιστολογικές εξετάσεις

1.Δεν συνόδευσαν τον Μαζωνάκη ως είθισται με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με αποτέλεσμα να προκύπτειτο ερώτημα μήπως έμειναν πίσω για να αποκρύψουν στοιχεία. 

Δεν συνόδευσαν οι γιατροί το ασθενοφόρο με τον Γ. Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

Δεν συνόδευσαν οι γιατροί το ασθενοφόρο με τον Γ. Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

2.Δεν είπαν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ για ποιον ασθενή πρόκειται

3. Δεν χρησιμοποίησαν απινιδωτή με την ΔΕΕ να ψάχνει αν είναι λειτουργικός αυτός που βρέθηκε! 

Δεν χρησιμοποίησαν απιδινωτή μετά την ανακοπή στον Γ. Μαζωνάκη

Δεν χρησιμοποίησαν απιδινωτή μετά την ανακοπή στον Γ. Μαζωνάκη

4. Δεν είχαν άδεια για το μηχάνημα. Ήταν αγορασμένο το 2026 και ο Μαζωνάκης θα πλήρωνε 6.000 ευρώ για τα δύο στάδια της θεραπείας. 

Δεν είχαν άδεια για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στον Γ. Μαζωνάκη

Δεν είχαν άδεια για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στον Γ. Μαζωνάκη   
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