Οι ισχυρισμοί των γιατρών για την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι καταρρέουν από το βίντεο - ντοκουμέντο του Star που τον δείχνει να φτάνει με ταξί.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη έρευνα, καταδεικνύουν ότι οι δύο γιατροί διατύπωσαν ανακρίβειες και έπεσαν σε αντιφάσεις.
Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι δύο γιατροί έψαχναν στο AI πώς να τον επαναφέρουν»
Η αστυνομική συντάκτρια του Star Κατερίνα Ρίστα, περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star το βίντεο - ντοκουμέντο της άφιξης του αγαπημένου καλλιτέχνη στο μοιραίο ιατρείο και ανέλυσε τα λεγόμενα των γιατρών.
Οι 7 ψευδείς ισχυρισμοί
Όπως ανέφερε, όχι μία αλλά τουλάχιστον σε επτά περιπτώσεις οι άνθρωποι που κατηγορούνται για το θάνατο του Μαζωνάκη ισχυρίστηκαν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχουν προκύψει από την εξέταση των στοιχείων.
Το τηλεφώνημα του γιατρού στο ΕΚΑΒ μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη
Συγκεκριμένα:
1.Ο Μαζωνάκης δεν πήγε στο ιατρείο όπως είπαν στις 16.30 αλλά στις 13.55, σύμφωνα με τον υπολογιστή του ιατρείου
2.Η ανακοπή δεν συνέβη μετά τις 16.30 όπως είπαν αλλά νωρίτερα, αφού η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 16.21.
3.Το λογισμικό του μηχανήματος έδειξε ότι δούλευε για 42 λεπτά, ενώ οι γιατροί είπαν ότι έπαθε ανακοπή με τον φλεβοκαθετήρα. Να σημειωθεί ότι βρέθηκε ένας καθετήρας αλλά ο Μαζωνάκης είχε τρύπες και στο άλλο χέρι.
Τα σοβαρά λάθη των γιατρών με τον Μαζωνάκη
Όμως οι γιατροί έκαναν και μια σειρά σοβαρών λαθών:
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι αναμένεται να δείξουν οι ιστολογικές εξετάσεις
1.Δεν συνόδευσαν τον Μαζωνάκη ως είθισται με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με αποτέλεσμα να προκύπτειτο ερώτημα μήπως έμειναν πίσω για να αποκρύψουν στοιχεία.
2.Δεν είπαν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ για ποιον ασθενή πρόκειται
3. Δεν χρησιμοποίησαν απινιδωτή με την ΔΕΕ να ψάχνει αν είναι λειτουργικός αυτός που βρέθηκε!
4. Δεν είχαν άδεια για το μηχάνημα. Ήταν αγορασμένο το 2026 και ο Μαζωνάκης θα πλήρωνε 6.000 ευρώ για τα δύο στάδια της θεραπείας.