Η νέα σχολική χρονιά μπορεί να κοστίζει σε μια οικογένεια 120 ευρώ τον μήνα για έναν μαθητή Δημοτικού με αγγλικά και ποδόσφαιρο, 370 ευρώ για μια μαθήτρια Γυμνασίου με φροντιστήριο, Lower και κιθάρα, ή 400 ευρώ μόνο για το φροντιστήριο ενός υποψηφίου των Πανελλαδικών. Στα ποσά αυτά προστίθενται σχολικά είδη, βιβλία ξένων γλωσσών, βοηθήματα και άλλες έκτακτες αγορές.

Για να αποτυπωθεί ο λογαριασμός της περιόδου 2026–2027, ακολουθούν τρία υποθετικά οικογενειακά παραδείγματα. Τα ποσά αποτελούν παραδοχές προϋπολογισμού, όχι πανελλαδικούς μέσους όρους ή συγκεκριμένες προσφορές. Οι πραγματικές χρεώσεις διαφέρουν ανά περιοχή, πρόγραμμα, ώρες διδασκαλίας και αριθμό δόσεων.

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