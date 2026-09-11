Πόσο κοστίζει η νέα σχολική χρονιά: Αγγλικά, φροντιστήρια, δραστηριότητες

Τα τρία παραδείγματα  και τι λένε οι γονείς

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση, βίντεο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα σχολική χρονιά κοστίζει 120 ευρώ/μήνα για μαθητή Δημοτικού με αγγλικά και ποδόσφαιρο.
  • Για μαθήτρια Γυμνασίου, το κόστος φτάνει τα 370 ευρώ/μήνα με φροντιστήριο, Lower και κιθάρα.
  • Φοιτητής Πανελλαδικών μπορεί να πληρώσει 400 ευρώ μόνο για φροντιστήριο.
  • Πρόσθετα έξοδα περιλαμβάνουν σχολικά είδη, βιβλία ξένων γλωσσών και βοηθήματα.
  • Τα ποσά είναι παραδοχές προϋπολογισμού και διαφέρουν ανά περιοχή και πρόγραμμα.

Η νέα σχολική χρονιά μπορεί να κοστίζει σε μια οικογένεια 120 ευρώ τον μήνα για έναν μαθητή Δημοτικού με αγγλικά και ποδόσφαιρο, 370 ευρώ για μια μαθήτρια Γυμνασίου με φροντιστήριο, Lower και κιθάρα, ή 400 ευρώ μόνο για το φροντιστήριο ενός υποψηφίου των Πανελλαδικών. Στα ποσά αυτά προστίθενται σχολικά είδη, βιβλία ξένων γλωσσών, βοηθήματα και άλλες έκτακτες αγορές.

Για να αποτυπωθεί ο λογαριασμός της περιόδου 2026–2027, ακολουθούν τρία υποθετικά οικογενειακά παραδείγματα. Τα ποσά αποτελούν παραδοχές προϋπολογισμού, όχι πανελλαδικούς μέσους όρους ή συγκεκριμένες προσφορές. Οι πραγματικές χρεώσεις διαφέρουν ανά περιοχή, πρόγραμμα, ώρες διδασκαλίας και αριθμό δόσεων.

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