Η νέα BMW Σειρά 3 με τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες

Ντριφτάρει και ολοκληρώνει τις δοκιμές

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 10.09.26, 18:35
Η νέα BMW Σειρά 3 με τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες
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Η επόμενη γενιά της BMW Σειράς 3 με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE) εισέρχεται στην τελική φάση εξέλιξης για τη μαζική παραγωγή. Βασικό χαρακτηριστικό της νέας BMW Σειράς 3 είναι η ανοιχτή σε όλες τις τεχνολογίες φιλοσοφία του συστήματος κίνησης. Παράλληλα με την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3, η οποία έκανε την σχεδιαστική της πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2026, η γκάμα θα περιλαμβάνει νέα μοντέλα της BMW Σειράς 3 με τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες.

Η νέα BMW Σειρά 3 με τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες

Η νέα BMW Σειρά 3 βρίσκεται αυτή την περίοδο στον τελευταίο κύκλο δοκιμών οδικής συμπεριφοράς στις εγκαταστάσεις του BMW Group έξω από το Miramas, στη νότια Γαλλία. Εδώ, η ομάδα εξέλιξης έχει στη διάθεσή της μεγάλη ποικιλία διαδρομών, από οβάλ πίστα υψηλών ταχυτήτων έως διάφορες πίστες handling, καθώς και κάθε τύπο οδοστρώματος. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αναλύσει και να βελτιστοποιήσει λεπτομερώς κάθε πτυχή της οδηγικής συμπεριφοράς. Μέχρι να φτάσει στο Miramas, η νέα BMW Σειρά 3 είχε ήδη ολοκληρώσει ένα εκτενές και ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα εξέλιξης, το οποίο περιλάμβανε δοκιμές στις παγωμένες, χιονισμένες εκτάσεις του χειμερινού κέντρου δοκιμών του BMW Group στο Arjeplog, καθώς και δοκιμές υψηλής καταπόνησης στην «πράσινη κόλαση» του Nürburgring.

Η νέα BMW Σειρά 3 με τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες

Η νέα BMW Σειρά 3 διαθέτει εμπρός άξονα με γόνατα διπλών συνδέσμων και πίσω άξονα πέντε συνδέσμων, ενώ οι βάσεις των αντιστρεπτικών ράβδων με υψηλή προφόρτιση και στους δύο άξονες περιορίζουν τις κλίσεις του αμαξώματος και ενισχύουν τη σταθερότητα. Η στάνταρ ανάρτηση υιοθετεί νέας σχεδίασης αμορτισέρ που ρυθμίζουν συνεχώς την απόσβεσή τους σε σχέση με την αντίστοιχη διαδρομή των ελατηρίων (lift-related), ενώ οι adaptive και adaptive M αναρτήσεις διατίθενται προαιρετικά, εξασφαλίζοντας κορυφαία δυναμικά χαρακτηριστικά και άνεση. Για πρώτη φορά, οι αγοραστές έχουν επίσης τη δυνατότητα να παραγγείλουν το αυτοκίνητό τους με προαιρετικά σπορ ελαστικά, διαστάσεων 245/35 R20 εμπρός και 275/30 R20 πίσω.

Η νέα BMW Σειρά 3 με τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες
Η αιχμή του δόρατος για τα μοντέλα της BMW Σειράς 3 με κινητήρες εσωτερικής καύσης είναι η BMW M350 xDrive. Το συγκεκριμένο μοντέλο M Performance διαθέτει ειδική ρύθμιση πλαισίου, με περαιτέρω αυξημένη στρεπτική και κατακόρυφη ακαμψία, ενώ αποτελεί τη μοναδική έκδοση της νέας BMW Σειράς 3 που εφοδιάζεται με εξακύλινδρο κινητήρα. Το οκτατάχυτο κιβώτιο BMW Steptronic και το σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό. Όπως και τα μοντέλα με τους τετρακύλινδρους κινητήρες, η BMW M350 xDrive ενσωματώνει ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Ο συνδυασμός του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα αποδίδει συνδυαστική ισχύ 326 kW/443 hp. Η BMW M350 xDrive εξοπλίζεται από το εργοστάσιο με adaptive M ανάρτηση, διαφορικό M Sport και σπορ σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού, ενώ επιταχύνει από 0 έως 100 km/h μόλις 4,1 δευτερόλεπτα.

Η νέα BMW Σειρά 3 με τετρακύλινδρους και εξακύλινδρους κινητήρες

Με τη νέα λειτουργία Drift Moment, η νέα BMW M350 xDrive προσφέρει μια εντελώς νέα οδηγική εμπειρία στον δρόμο – αφιλτράριστη, ευέλικτη και προσανατολισμένη στη μέγιστη απόλαυση της πλαγιολίσθησης. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας μέσω της κεντρικής οθόνης (Central Display), η ισχύς του κινητήρα μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στους πίσω τροχούς. Το Drift Moment θα διατίθεται από το 2027, ξεκλειδώνοντας μια οδηγική αίσθηση που μέχρι σήμερα αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο των μοντέλων υψηλών επιδόσεων της BMW M GmbH. Σε συνδυασμό με τον χαρακτηριστικό M έλεγχο του πολύδισκου συμπλέκτη και με το DSC απενεργοποιημένο (DSC OFF), το αποτέλεσμα είναι μια ανόθευτη, συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Νέα BMW M350 xDrive: Η κορυφαία έκδοση της γκάμας με εξακύλινδρο κινητήρα

- Έναρξη παραγωγής: δεύτερο εξάμηνο του 2026
- Κινητήρας: 3.0 λίτρων, εξακύλινδρος εν σειρά, BMW TwinPower Turbo
- Ήπια υβριδική τεχνολογία 48V (Mild Hybrid)
- Οκτατάχυτο κιβώτιο BMW Steptronic
- Μέγιστη ισχύς: 326 kW/443 hp
- Μέγιστη ροπή: 580 Nm
- Επιτάχυνση (0–100 km/h): 4,1 δευτερόλεπτα
- Τελική ταχύτητα: 250 km/h
- Έξυπνο σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive.

 

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