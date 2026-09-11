Το 1.000.000ό Ford Puma έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία

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Αυτοκινητο
Το 1.000.000ό Ford Puma έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία
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Η αντικατάσταση του αυτοκινήτου ύστερα από εννέα χρόνια έκρυβε τελικά για την Karen Horton μια ιδιαίτερη έκπληξη. Ο γιος της, ο οποίος εργάζεται ως μηχανικός στη Ford, ήταν εκείνος που την παρότρυνε να δοκιμάσει ένα νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E, παρότι η ίδια δεν είχε οδηγήσει ποτέ στο παρελθόν ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όμως, ένα σύντομο test-drive ήταν αρκετό για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Το 1.000.000ό Ford Puma έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία
Η Karen εντυπωσιάστηκε από την ευκολία που παρείχε στην οδήγηση το νέο Puma Gen-E και, έχοντας ήδη ισχυρούς δεσμούς με τη Ford, αποφάσισε να προχωρήσει στην απόκτησή του. Άλλωστε, όπως εξηγεί, το Puma Gen-E ήταν το 28ο όχημα Ford που περνούσε στην κατοχή της οικογένειάς της, ενώ αυτή τη στιγμή ο σύζυγός της οδηγεί μια Mustang Dark Horse.

Το 1.000.000ό Ford Puma έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία
Η επιλογή του αυτοκινήτου δεν ήταν δύσκολη, αλλά το χρώμα αποδείχθηκε καθοριστικό. Παρότι υπήρχε άμεσα διαθέσιμο ένα μπλε Puma Gen-E, η Karen δεν έκρυψε την προτίμησή της για την απόχρωση Electric Yellow, καθώς, όπως η ίδια λέει, αγαπά τα έντονα χρώματα. Αυτό που δεν γνώριζε όμως όταν έκανε την παραγγελία ήταν ότι το αυτοκίνητό της ήταν το 1.000.000ό Puma που κατασκευάστηκε ποτέ.

Το 1.000.000ό Ford Puma έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία
Η είδηση αποτέλεσε φυσικά μεγάλη έκπληξη και είχε ως αποτέλεσμα η Karen να ταξιδέψει στο εργοστάσιο της Ford Otosan στην Κραϊόβα της Ρουμανίας, προκειμένου να παραλάβει το νέο της αυτοκίνητο αλλά και να παρακολουθήσει από κοντά την κατασκευή του. Για δύο ολόκληρες ημέρες η Karmen είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει τη διαδικασία παραγωγής - από το γυμνό αμάξωμα μέχρι την ολοκλήρωση του οχήματος - βλέποντας μεταξύ άλλων την εγκατάσταση της μπαταρίας, του ηλεκτροκινητήρα, των καθισμάτων, αλλά και πολλών άλλων επιμέρους μερών και τμημάτων. Η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή, με την Karen να φωτογραφίζεται με το νέο αυτοκίνητό της πριν από την επίσημη τελετή για το ένα 1.000.000 Puma.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι, πολύ σύντομα, η επιλογή του ηλεκτρικού Puma Gen-E φαίνεται πως εξελίχθηκε σε οικογενειακή «κόντρα». Η ίδια παραδέχεται χαρακτηριστικά ότι ο σύζυγός της «δεν προλαβαίνει να το οδηγήσει», καθώς οι δυο τους σχεδόν… μάχονται για τα κλειδιά του.
 

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