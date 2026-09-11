«Μου ψιθύριζε "Σε αγαπώ" ενώ καιγόταν στους Δίδυμους Πύργους»

Πέρασαν 25 χρόνια από το μεγαλύτερο τρομοκρατικό χτύπημα στην ιστορία των ΗΠΑ (και όχι μόνο).

Ήταν 11 Σεπτεμβρίου του 2001 όταν τέσσερα πολιτικά αεροσκάφη καταλήφθηκαν από αεροπειρατές και τα τρία από αυτά οδηγήθηκαν στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και το Πεντάγωνο στις ΗΠΑ, όπου προσέκρουσαν, καταρρίπτοντας τα κτίρια.

Από το τριπλό τρομοκρατικό χτύπημα στο «σημείο μηδέν» (όπως ονομάστηκε στη συνέχεια), έχασαν συνολικά τη ζωή τους 3.000 άνθρωποι.

Οικογένειες ξεκληρίστηκαν, πυροσβέστες και αστυνομικοί έπεσαν στο καθήκον, και αθώες ψυχές θυσιάστηκαν στον βωμό του Οσάμα μπιν Λάντεν, του αρχηγού της Αλ Κάιντα, ο οποίος ήταν και ο βασικός ενορχηστρωτής της συντονισμένης επίθεσης.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου

Ένας Αμερικανός ακαδημαϊκός συγκέντρωσε σε ένα βιβλίο συγκλονιστικές μαρτυρίες για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Μερικά αποσπάσματα φέρνει στη δημοσιότητα η εφημερίδα The Sun.

Richard Eichen: «Είμαι ένας από τους πέντε επιζώντες του 90ο;y ορόφου του Βόρειου Πύργου. Δεν είχα το κλειδί για να μπω στο γραφείο μου και αυτό έσωσε τη ζωή μου. Περίμενα από έξω τρώγοντας και πίνοντας καφέ… Μετά τις επιθέσεις είδα έναν Ασιάτη γεμάτο εγκαύματα με το δέρμα του να κρέμεται σε κάποια σημεία να με πλησιάζει. Μου ζήτησε να τον βοηθήσω και λίγο αργότερα έπεσε νεκρός μπροστά στα πόδια μου».

Linda Gronlund: Η Linda επέβαινε στην πτήση 93 της United Airlines και σε ένα ηχητικό μήνυμα προς την αδελφή της ανέφερε: «Elsa είμαι η Lin. Έχω μόνο ένα λεπτό να σου μιλήσω. Είμαι στην United 93. Έχει καταληφθεί από τρομοκράτες που ισχυρίζονται πως έχουν βόμβα. Θέλουν, προφανώς, να ρίξουν και αυτό στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. Θέλω να σου πω πόσο σε αγαπώ και πόσο θα μου λείψεις. Δεν ξέρω αν θα έχω την ευκαιρία πότε ξανά να σου το πω…»

Beverly Ecker: Η Beverly Ecker είναι σύζυγος ενός εργαζομένου στους Δίδυμους Πύργους: «Μόλις άκουσα τη φωνή του στο τηλέφωνο, ήμουν τόσο χαρούμενη. Νόμιζα πως τα κατάφερε. Μου είπε πως ήταν στον 105ο όροφο και τότε κατάλαβα πως δεν πρόκειται να έρθει στο σπίτι. Καιγόταν ο κάτω όροφος… Μου είπε να πω στην οικογένειά του πόσο τους αγαπά και στη συνέχεια μιλήσαμε για τις ευτυχισμένες στιγμές της κοινής μας ζωής. Στο τέλος, όσο ο καπνός τον πλησίαζε, μου ψιθύριζε συνεχώς: "Σε αγαπώ"…»