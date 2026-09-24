Με τη Σελήνη στους Ιχθύες σήμερα, η Άση Μπήλιου μίλησε στο Stars System για τις ερωτικές προβλέψεις του φθινοπώρου 2026 για όλα τα ζώδια.

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«Γιατί αυτό το φθινόπωρο έχει ιδιαιτερότητες, φίλοι μου. Και η ιδιαιτερότητα του είναι ότι η Αφροδίτη, ο πλανήτης που συμβολικά στην αστρολογία έχει να κάνει με τον έρωτα, τις σχέσεις μας γενικότερα, όλη τη γκάμα των σχέσεων. Δεν έχει να κάνει μόνο με τις ερωτικές σχέσεις. Έχει να κάνει και με τα οικονομικά θα είναι ανάδρομη και δη σε δύο ζώδια, στον Σκορπιό και τον Ζυγό», είπε αρχικά η γνωστή αστρολόγος.

Άση Μπήλιου: Τι θα φέρει η ανάδρομη Αφροδίτη αυτό το φθινόπωρο

H Αφροδίτη είναι ακόμη είναι σε ορθή πορεία, «μολονότι έχει μπει από τις 31 Αυγούστου στη σκιά της ανάδρομης πορείας της, που σημαίνει ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει να μας δείχνει κάποια σημάδια», επισήμανε.

«Από τις 3 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη γυρίζει και επίσημα σε ανάδρομη πορεία στο ζώδιο του Σκορπιού, αρχικά μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Μετά θα οπισθοχωρήσει στον Ζυγό από 25 Οκτωβρίου μέχρι τις 14 Νοεμβρίου που θα γυρίσει σε ορθή πορεία και μετά θα μείνει για λίγο στον Ζυγό και μέχρι τις αρχές περίπου Δεκεμβρίου. Στις 4 Δεκεμβρίου θα ξαναπεράσει στον Σκορπιό για ένα μήνα ακόμη», περιέγραψε η Άση Μπήλιου.

3 Οκτωβρίου - 24 Οκτωβρίου : Aνάδρομη στον Σκορπιό

: Aνάδρομη στον Σκορπιό 25 Οκτωβρίου μέχρι τις 14 Νοεμβρίου : Aνάδρομη στον Ζυγό

: Aνάδρομη στον Ζυγό Από 14 Νοεμβρίου έως αρχές Δεκεμβρίο υ: Oρθόδρομη στον Ζυγό

υ: Oρθόδρομη στον Ζυγό 4 Δεκεμβρίου: Περνά στον Σκορπιό και θα μείνει έναν μήνα σε αυτή τη θέση

«Άρα καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας χαμός γιατί και ο Σκορπιός ως ζώδιο δεν είναι ένα χαλαρό με τα θέματα του έρωτα. Είναι ένα περίεργο ζώδιο και ειδικά σε ό, τι έχει να κάνει με τον έρωτα. Έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες στο πως αντιμετωπίζει. Είναι το ζώδιο του πάθους μεν, αλλά η Αφροδίτη στον Σκορπιό κατατρέχεται από διάφορες ανασφάλειες, φοβίες, ζήλειες, εμμονές κτητικότητας. Πιστεύω ότι θα δούμε διάφορα και στην επικαιρότητα. Θα δούμε διάφορα, αλλά θα δούμε διάφορα και στις σχέσεις μας», επισήμανε η αστρολόγος.

«Όταν μιλάμε για την Αφροδίτη, μιλάμε πάντα για μία περίοδο όπου αξιολογούμε τις σχέσεις μας, είτε είναι μακροχρόνιες σχέσεις είτε είναι γάμος. Ουσιαστικά μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε ποιόν έχουμε στη ζωή μας, ποιόν θα θέλαμε στη ζωή μας, ποιόν μπορεί να θυμηθούμε από το παρελθόν και να θέλουμε να τον ξαναφέρουμε στη ζωή μας. Και θέλουμε πάντα. Η επιρροή των πλανητών δεν είναι τιμωρητική. Δεν έρχεται ανάδρομη Αφροδίτη να μας τιμωρήσει. Έρχεται όμως να βγάλει στην επιφάνεια τα κακώς κείμενα, ώστε αν μη τι άλλο να έχουμε υγιείς σχέσεις στο μέλλον», κατέληξε.

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