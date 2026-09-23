Οι ερωτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο Stars System της Πέμπτης!

Μη χάσετε αύριο 24/9 την Άση Μπήλιου, στις 09:00 στο Star

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Stars System: Δείτε τo trailer για την εκπομπή της Πέμπτης 24/9/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Stars System με την Άση Μπήλιου επιστρέφει στο Star, καθημερινά στις 09:00.
  • Στις 24 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιαστούν οι ερωτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια.
  • Θα αναλυθούν θέματα όπως μηνύματα από πρώην, ερωτικά διλήμματα και νέες σχέσεις.
  • Θα δοθούν συμβουλές για τις καλύτερες περιόδους γνωριμιών και αποφυγή βιαστικών κινήσεων.
  • Η εκπομπή γιορτάζει 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας.

Το Stars System, η εκπομπή αστρολογίας που συμπλήρωσε 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, επέστρεψε ανανεωμένο μέσα από τη συχνότητα του Star, καθημερινά στις 09:00, με την Άση Μπήλιου.

Οι ερωτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο Stars System της Πέμπτης!

Αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις ερωτικές προβλέψεις του φθινοπώρου για τα 12 ζώδια.

Ποιοι θα λάβουν μηνύματα από μετανιωμένους πρώην συντρόφους και θα έχουν ερωτικά διλήμματα;

Ποιοι είναι υποψήφιοι να… «λοξοδρομήσουν» και ποιοι θα μπουν σε νέες σχέσεις;

Ποια είναι τα καλύτερα διαστήματα για νέες γνωριμίες και πότε πρέπει να αποφευχθούν βιαστικές κινήσεις;

Ποιοι θα έρθουν αντιμέτωποι με αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές, ποιοι θα περάσουν τη σχέση τους από κόσκινο και ποιοι θα σκέφτονται συνεχώς το παρελθόν;

Stars System

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 09:00 στο Star

καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή

 

Παρουσίαση: Άση Μπήλιου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης

Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Οργάνωση Παραγωγής: Ζαννέτ Κάνδια

Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Παπαρρίζος

Αρχισυνταξία: Ηλιάνα Τσαγκάρη

Υπεύθυνη Εκπομπής: Νάντια Χείρα

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

#StarsSystem #StarChannelTV

https://www.star.gr/tv/psychagogia/stars-system/

https://www.star.gr/tv/press-room/

Δείτε τις εκπομπές Stars System

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
STARS SYSTEM
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
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