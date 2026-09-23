Το Stars System, η εκπομπή αστρολογίας που συμπλήρωσε 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας, επέστρεψε ανανεωμένο μέσα από τη συχνότητα του Star, καθημερινά στις 09:00, με την Άση Μπήλιου.
Αύριο, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις ερωτικές προβλέψεις του φθινοπώρου για τα 12 ζώδια.
Ποιοι θα λάβουν μηνύματα από μετανιωμένους πρώην συντρόφους και θα έχουν ερωτικά διλήμματα;
Ποιοι είναι υποψήφιοι να… «λοξοδρομήσουν» και ποιοι θα μπουν σε νέες σχέσεις;
Ποια είναι τα καλύτερα διαστήματα για νέες γνωριμίες και πότε πρέπει να αποφευχθούν βιαστικές κινήσεις;
Ποιοι θα έρθουν αντιμέτωποι με αλλοπρόσαλλες συμπεριφορές, ποιοι θα περάσουν τη σχέση τους από κόσκινο και ποιοι θα σκέφτονται συνεχώς το παρελθόν;
Stars System
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 09:00 στο Star
καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή
Παρουσίαση: Άση Μπήλιου
Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης
Σκηνοθεσία: Τάσος Σινάπης
Δ/νση Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης
Οργάνωση Παραγωγής: Ζαννέτ Κάνδια
Διεύθυνση Παραγωγής: Γιώργος Παπαρρίζος
Αρχισυνταξία: Ηλιάνα Τσαγκάρη
Υπεύθυνη Εκπομπής: Νάντια Χείρα
Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions
#StarsSystem #StarChannelTV
https://www.star.gr/tv/psychagogia/stars-system/
https://www.star.gr/tv/press-room/
Δείτε τις εκπομπές Stars SystemΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.