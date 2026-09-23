Είναι γεγονός! Η αγαπημένη σειρά του Star, «Τα Φαντάσματα», επιστρέφει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με νέα, σπαρταριστά επεισόδια.
Τα Φαντάσματα: Οι backstage φωτογραφίες της Έλλης Τρίγγου από τα γυρίσματα
Ο έρωτας χτυπά την πόρτα του αρχοντικού και τα φτερωτά βέλη του πληγώνουν την Καλλιρρόη. Η Μαρίνα την πιάνει στα πράσα και τα μαρτυρά όλα στον Χάρη.
Τα υπόλοιπα κατεργάρικα φαντάσματα ψάχνουν να βρουν τον παράνομο εραστή της «κυρίας επί των τιμών».
Τα Φαντάσματα: Το trailer του Β' κύκλου είναι γεγονός - Μην το χάσετε!
«Βρήκα ποιος είναι ο λεγάμενος», αναφωνεί η Μπήλιω και η Καλλιρρόη λιποθυμά στην αγκαλιά του Βουλευτού. Ακόμα, στο πρώτο επεισόδιο του Β' Κύκλου θα δούμε τον Φάνη Λαμπρόπουλο σε μια guest εμφάνιση που θα συζητηθεί!
Η υπόθεση της σειράς
Ένα νεαρό ζευγάρι, ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου), κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά και αποφασίζουν να το μετατρέψουν σε ξενοδοχείο.
Το σπίτι είναι γεμάτο από ιδιόμορφα φαντάσματα διαφορετικών εποχών, που δεν μπορούν να το εγκαταλείψουν.
Τη διασκευή του σεναρίου υπογράφει ο Λευτέρης Παπαπέτρου και τη σκηνοθεσία η Αμαλία Γιαννίκου. Η σειρά βασίζεται στη βρετανική επιτυχία «Ghosts».Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.