Τα Φαντάσματα: Πρεμιέρα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star!

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος σε ρόλο guest που θα συζητηθεί!

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Τα Φαντάσματα επιστρέφουν για 2η σεζόν στο Star - Δείτε το trailer του πρώτου επεισοδίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σειρά «Τα Φαντάσματα» επιστρέφει με νέα επεισόδια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star.
  • Η πλοκή περιλαμβάνει τον έρωτα που χτυπά την Καλλιρρόη και τις περιπέτειες των φαντασμάτων στο αρχοντικό.
  • Η Μαρίνα αποκαλύπτει τον παράνομο εραστή της Καλλιρρόης στον Χάρη.
  • Ο Φάνης Λαμπρόπουλος θα κάνει guest εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο του Β' Κύκλου.
  • Η σειρά είναι διασκευή της βρετανικής επιτυχίας «Ghosts» και σκηνοθετείται από την Αμαλία Γιαννίκου.

Είναι γεγονός! Η αγαπημένη σειρά του Star, «Τα Φαντάσματα», επιστρέφει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με νέα, σπαρταριστά επεισόδια.

Τα Φαντάσματα: Οι backstage φωτογραφίες της Έλλης Τρίγγου από τα γυρίσματα

Ο έρωτας χτυπά την πόρτα του αρχοντικού και τα φτερωτά βέλη του πληγώνουν την Καλλιρρόη. Η Μαρίνα την πιάνει στα πράσα και τα μαρτυρά όλα στον Χάρη.

Τα Φαντάσματα: Ο μυστικός έρωτας της Καλλιρρόης 

Τα Φαντάσματα: Ο μυστικός έρωτας της Καλλιρρόης 

Τα υπόλοιπα κατεργάρικα φαντάσματα ψάχνουν να βρουν τον παράνομο εραστή της «κυρίας επί των τιμών».

Τα Φαντάσματα: Το trailer του Β' κύκλου είναι γεγονός - Μην το χάσετε!

«Βρήκα ποιος είναι ο λεγάμενος», αναφωνεί η Μπήλιω και η Καλλιρρόη λιποθυμά στην αγκαλιά του Βουλευτού. Ακόμα, στο πρώτο επεισόδιο του Β' Κύκλου θα δούμε τον Φάνη Λαμπρόπουλο σε μια guest εμφάνιση που θα συζητηθεί!

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος θα υποδυθεί τον Νεάντερνταλ στα Φαντάσματα

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος θα υποδυθεί τον Νεάντερνταλ στα Φαντάσματα

Η υπόθεση της σειράς

Ένα νεαρό ζευγάρι, ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου), κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά και αποφασίζουν να το μετατρέψουν σε ξενοδοχείο.

Τα φαντάσματα επιστρέφουν- Τι θα δούμε στον Β' κύκλο

Το σπίτι είναι γεμάτο από ιδιόμορφα φαντάσματα διαφορετικών εποχών, που δεν μπορούν να το εγκαταλείψουν.

Τη διασκευή του σεναρίου υπογράφει ο Λευτέρης Παπαπέτρου και τη σκηνοθεσία η Αμαλία Γιαννίκου. Η σειρά βασίζεται στη βρετανική επιτυχία «Ghosts».

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