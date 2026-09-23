Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε σήμερα να βάλει το δικό του δίλλημα. «Ή εμείς ή κανείς» δήλωσε, υποστηρίζοντας πως μόνο η ΕΛΑΣ μπορεί αυτή τη στιγμή να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

Τσίπρας: Ή εμείς ή κανείς - Μόνο η ΕΛΑΣ μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε συγκεκριμένα για το δίλλημα των εκλογών, στη συνέντευξή του στον Σκάι. «Να το πω αλλιώς: ή εμείς ή κανείς» ανέφερε, προσθέτοντας ότι «υπάρχει κάποιος που μπορεί σήμερα να νικήσει τον Μητσοτάκη».

Π. Μαρινάκης: Από το «εμείς ή αυτοί» στο αλαζονικό «εμείς ή κανείς»

«Από το διχαστικό «εμείς ή αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του, στο αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της «rebranded» εκδοχής του» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ έντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

Ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Τσίπρα

ΠΑΣΟΚ αλαζονικό το δίλλημα «Τσίπρας ή χάος»

Έντονη ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη η οποία χαρακτήρισε «αλαζονικό» το σύνθημα. «Μετά το «Μητσοτάκης ή χάος», σήμερα μας προέκυψε το δίλημμα «Τσίπρας ή χάος» με περισσή αλαζονεία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ηττήθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για τη δήλωση Τσίπρα

Τσίπρας: 3 χρόνια ο Ν. Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι αν η ΕΛΑΣ είναι πρώτο κόμμα θα επιδιώξει συνεργασίες. Σε διαφορετική περίπτωση «θα οδηγηθούμε σε δεύτερες κάλπες», οι οποίες, όπως υποστήριξε, θα δώσουν εντολή διακυβέρνησης.

«Δεν καταφέρθηκα εναντίον του ΠΑΣΟΚ, εάν ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτακη ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία, η βελονα ηταν κολλημενη» τόνισε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.