Κως: 3χρονο παιδί βρέθηκε αναίσθητο σε αυτοκίνητο - Συνελήφθη η μητέρα του

Πώς έγινε το περιστατικό

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Πηγή: Δημοκρατική / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 35χρονη μητέρα στην Κω για τον σοβαρό τραυματισμό του 3χρονου παιδιού της.
  • Το παιδί βρέθηκε αναίσθητο στο αυτοκίνητο της μητέρας του, με το κεφάλι του εγκλωβισμένο ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας.
  • Αεροδιακομιδή του παιδιού σε νοσοκομείο εκτός Κω λόγω σοβαρότητας της κατάστασής του.
  • Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και έχει σχηματίσει δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Στη σύλληψη μιας μητέρας στην Κω για τον σοβαρό τραυματισμό του 3χρονου παιδιού της προχώρησαν οι αρχές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοκρατικής, το παιδί φέρεται να βγήκε μόνο του από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό και να κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο της μητέρας του, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση. 

Όταν έφτασε στο όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το κεφάλι του εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας. Από την πίεση που ασκήθηκε, το παιδί έχασε τις αισθήσεις του. 

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υγειονομικές αρχές και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο εκτός Κω, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα.  

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. 

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη η 35χρονη μητέρα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. 

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