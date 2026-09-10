Δάφνη: Έβαλαν απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε γεύματα βρεφονηπιακού σταθμού

Στο νοσοκομείο παιδιά και προσωπικό

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό περιστατικό στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Δάφνης - Υμηττού, όπου απορρυπαντικό πιάτων χρησιμοποιήθηκε αντί για ξύδι σε γεύμα.
  • Μεταφορά παιδιών και προσωπικού στο νοσοκομείο για προληπτική ιατρική παρακολούθηση μετά την κατανάλωση του φαγητού.
  • Ο υπάλληλος που ευθύνεται τέθηκε σε αναστολή και η κουζίνα του σταθμού σφραγίστηκε.
  • Διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.
  • Η κατάσταση υγείας των παιδιών και του προσωπικού είναι σταθερή, με σχεδόν όλους να έχουν λάβει εξιτήριο.

Αναστάτωση προκλήθηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Δάφνης - Υμηττού, έπειτα από ένα σοβαρό λάθος που σημειώθηκε κατά την προετοιμασία του φαγητού. Συγκεκριμένα, μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων φέρεται να κατέληξε στο φαγητό, καθώς εργαζόμενος το μπέρδεψε με το ξύδι που επρόκειτο να χρησιμοποιήσει.

Μετά το περιστατικό, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά των παιδιών του σταθμού, αλλά και μελών του προσωπικού, στο νοσοκομείο για προληπτική νοσηλεία και ιατρική παρακολούθηση

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Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό αποδίδεται σε μπέρδεμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής του γεύματος. Ο εργαζόμενος φέρεται να χρησιμοποίησε κατά λάθος απορρυπαντικό αντί για ξύδι, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Δάφνης - Υμηττού προχώρησε άμεσα στη λήψη μέτρων. Ο υπάλληλος που εμπλέκεται στο περιστατικό τέθηκε σε αναστολή, ενώ αποφασίστηκε και η σφράγιση της κουζίνας του βρεφονηπιακού σταθμού.

Παράλληλα, ο δήμος διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν λεπτομερώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το λάθος. Μέσω της διαδικασίας αναμένεται να αποσαφηνιστεί πώς έγινε η σύγχυση των προϊόντων, αλλά και εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα κατά την προετοιμασία και τη διανομή του φαγητού.

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Η ανακοίνωση του δήμου Δάφνης - Υμηττού

«Την Τετάρτη 09.09.2026, κατά το μεσημεριανό γεύμα, διαπιστώθηκε αλλοίωση στην γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι.

Επειδή ελάχιστη ποσότητα φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από κάποια παιδιά και μέλη του Προσωπικού, εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και έγινε άμεση ενημέρωση των γονέων για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία παιδιών και μελών του Προσωπικού για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έλαβαν ήδη εξιτήριο.

Με εντολή του Δημάρχου εκδόθηκε απόφαση για τη λήψη άμεσων μέτρων, τα οποία αφορούν:

την αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού,

τη σφράγιση της κουζίνας και τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου,

τη Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού».

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