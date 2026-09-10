Σημαντικό ρόλο στην έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να διαδραματίσουν οι καταθέσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν. Οι τρεις διασώστες ήταν αυτόπτες μάρτυρες των κρίσιμων στιγμών που ακολούθησαν την άφιξή τους στο ιατρείο. Μέχρι πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του του κεντρικού δελτίο ειδήσεων του Star, δεν είχαν ακόμη καταθέσει στις Αρχές.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Βαγγέλη Γκούμα, ο διασώστης Λεωνίδας Σιδηρόπουλος περιέγραψε αποκλειστικά στο Star τι ακριβώς αντίκρισαν όταν πέρασαν την πόρτα του ιατρείου.

Όπως εξηγεί ο διασώστης, οι ίδιοι δε γνώριζαν αρχικά ότι ο άνθρωπος που βρισκόταν μπροστά τους ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Στα πρώτα ένα-δύο λεπτά, στο πλαίσιο του ιστορικού που λαμβάναμε από τους γιατρούς που βρίσκονταν στην κλινική, καταλάβαμε ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν το γνωρίζαμε, δεν είχε διαβιβαστεί αυτό το στοιχείο».

Στην ερώτηση εάν την ταυτότητα του ασθενούς τους την αποκάλυψαν οι γιατροί, ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος απαντά: «Μας το είπαν οι γιατροί. Εμείς, πάνω στην ανάγκη μας να μπούμε κατευθείαν στο πρωτόκολλο και να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες, δεν κοιτάξαμε πρόσωπο».

«Οι δύο γιατροί μας είπαν ότι πριν ξεκινήσει η θεραπεία έπεσε σε καρδιακή ανακοπή»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικόνα που μετέφεραν στους διασώστες οι δύο γιατροί που βρίσκονταν στο ιατρείο.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του διασώστη, οι γιατροί τούς ανέφεραν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προσέλθει προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία και ότι, πριν αυτή ξεκινήσει, υπέστη καρδιακή ανακοπή.

«Οι γιατροί ήταν ήρεμοι και επαγγελματίες. Ήταν λιγομίλητοι. Δεν μας είπαν κάτι παραπάνω. Μας είπαν ότι πήγε να κάνει μια θεραπεία εκεί ο άνθρωπος και, πριν ξεκινήσει, έπεσε σε καρδιακή ανακοπή και ότι ξεκίνησαν και οι ίδιοι προσπάθειες αναζωογόνησης».

Ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος περιγράφει και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφτασαν οι διασώστες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο τραγουδιστής δεν είχε τις αισθήσεις του. «Ήταν ήδη σε καρδιακή ανακοπή», υποστηρίζει.

«Το χρώμα του ήταν όπως είναι το χρώμα ενός ανθρώπου που είναι σε ανακοπή. Προφανώς ήταν ωχρός, δεν είχε οξυγονωθεί ο άνθρωπος».

«Ο άνθρωπος δε ζούσε, αλλά συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανάνηψης»

Αμέσως μετά την άφιξη του πληρώματος του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν οι προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Οι διασώστες προχώρησαν σε θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό του ΕΚΑΒ, ενώ χορηγήθηκε και οξυγόνο.

Ο ίδιος ο διασώστης εξηγεί ότι κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο, καθώς στο ιατρείο δεν υπήρχε κάτι περισσότερο που μπορούσε να προσφέρει το πλήρωμα.

Στην ερώτηση εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης ζούσε εκείνη τη στιγμή, η απάντηση είναι σαφής: «Όχι, όχι. Ο άνθρωπος δεν ζούσε, ήταν σε ανακοπή, αλλά ταυτόχρονα γίνονταν προσπάθειες για να αναταχθεί».

Οι προσπάθειες ανάνηψης, όπως περιγράφει ο διασώστης, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής στο «Ελπίς».

Οι καταθέσεις των διασωστών αποκτούν, συνεπώς, ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς πρόκειται για πρόσωπα που βρέθηκαν στο ιατρείο κατά τα κρίσιμα λεπτά και μπορούν να μεταφέρουν στις Αρχές με ακρίβεια την εικόνα που αντίκρισαν, τις πληροφορίες που έλαβαν από τους γιατρούς, αλλά και τις ενέργειες που έγιναν από τη στιγμή της άφιξής τους.

Το υλικό αυτό αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στην προσπάθεια των Αρχών να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ.