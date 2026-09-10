UNESCO: Οι Εμφανίσεις Που Πήραν Άριστα Στο Στιλ

Η Αμάλ Αλαμουντίν, η διάσημη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων ταξίδεψε στην Ελλάδα έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO και έφτασε πριν τις 18:30 στο Ολυμπιείο, τον Ναό του Ολυμπίου Διός

Amal Clooney/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ



Η διακεκριμένη νομικός, που τάχθηκε δημόσια υπέρ του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα, επέλεξε ένα εντυπωσιακό ολόλευκο κοστούμι και μαγνήτισε τα βλέμματα.

Την τελευταία πινελιά στο κομψό ντύσιμό της έδωσαν τα minimal με χρυσά σκουλαρίκια της, η λευκή της τσάντα και μεγάλα κοκάλινα γυαλιά ηλίου.

Όλγα Κεφαλογιάννη/ φωτογραφία από NDP

Στο επίσημο δείπνο της UNESCO που ακολούθησε παρευρέθηκε και η Όλγα Κεφαλογιάννη επιλέγοντας ένα σικ βραδινό maxi ροζ φόρεμα και ασημένια σανδάλια.

H Όλγα Κεφαλογιάννη/ φωτογραφία από intime,ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

O Κυριάκος Μητσοτάκης/ φωτογραφία από NDP

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η οποία ήταν και η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης.

Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Σταύρος Παπασταύρου και η Σοφία Ζαχαράκη.

Μουσείο της Ακρόπολης.Δείπνο με τα έσοδα της εκδήλωσης να διατίθενται για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό

Καλεσμένη στο δείπνο ήταν και η Άννα Βίσση κομψά ντυμένη επιλέγοντας total black.

Άννα Βίσση/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Τα έσοδα από το δείπνο θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό, με κεντρικό στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.