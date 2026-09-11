Έλενα Παπαρίζου: «Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα, για σένα. Καλό ταξίδι»

Το συγκλονιστικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Οι συμμαθητές του θυμούνται τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον αποχαιρετούν / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Παπαρίζου είναι σοκαρισμένη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο είχε 20χρονη φιλία.
  • Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν ως coaches στο «The Voice», μοιράζοντας συγκινητικές στιγμές.
  • Η Παπαρίζου αποκάλεσε τον Μαζωνάκη «αυτοκράτορα» και εξέφρασε τον θαυμασμό της για την προσωπικότητά του.
  • Στη δημοσίευσή της, αναφέρθηκε στις προσωπικές τους κουβέντες και τη βαθιά σχέση τους.
  • Αποχαιρέτησε τον φίλο της με ένα βίντεο από το «The Voice» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σοκαρισμένη είναι η Έλενα Παπαρίζου από την είδηση του θανάτου του σπουδαίου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν μία σχέση φιλίας που μετρούσε πάνω από 20 χρόνια, ενώ η ζεστή σχέση που τους συνέδεε έγινε ακόμη πιο εμφανής μέσα από την πρόσφατη τηλεοπτική τους συνύπαρξη.

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Και οι δύο είχαν βρεθεί στο μουσικό διαγωνισμό «The Voice» ως coaches και μοιραζόντουσαν στιγμές, πειράγματα και συγκίνηση μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η Έλενα Παπαρίζου είχε εκφράσει αρκετές φορές το θαυμασμό και την εκτίμηση που έτρεφε στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλώντας τον, μάλιστα, «αυτοκράτορα».

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές και συγκινητικές στιγμές που είχαν στο «The Voice», ήταν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αλλάξει έναν στίχο από το «Ανήκω σε μένα», τραγουδώντας για τη «μοναχικότητα» αντί για τη «μοναξιά». Τοτε η γνωστή τραγουδίστρια είχε σηκωθεί από την καρέκλα της, τον αγκάλιασε και του είπε ότι τη συγκίνησε πάρα πολύ.

 

 

Η Έλενα Παπαρίζου, αποχαιρετώντας τον καλό της φίλο και συνάδελφο, έγραψε συγκινημένη στη δημοσίευσή της: «Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε… και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα… Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου.

Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου.

Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν. Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα… για σένα… Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…».

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Η Έλενα Παπαρίζου με τον Γιώργο Μαζωνάκη / Φωτογραφία: NDP

Η Έλενα Παπαρίζου με τον Γιώργο Μαζωνάκη / Φωτογραφία: NDP

Έπειτα από την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η Έλενα Παπαρίζου επέλεξε ένα βίντεο από το μουσικό διαγωνισμό για να του πει το δικό της «αντίο» μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο καλλιτέχνης που επανέφε την τόλμη στις πίστες

Τα λόγια της συγκινητικά και πολύ προσωπικά, αποκαλύπτουν πως πίσω από τη δημόσια εικόνα και την τηλεοπτική τους συνύπαρξη υπήρχε μια σχέση χρόνων, με συζητήσεις που, όπως εξομολογήθηκε, είχαν «απίστευτο βάθος».

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ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΘΑΝΑΤΟΣ
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