Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ στην Πέτρου Ράλλη, μετά από περιστατικό με φραστικό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών μηχανής και αυτοκινήτου που κατέληξε σε καταδίωξη και σε τροχαίο.
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Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 21:00, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, είχε έναν διαπληκτισμό με δύο αναβάτες μοτοσικλέτας.
Μετά τον καβγά ο οδηγός αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο, όμως οι δύο αναβάτες φέρεται να τον καταδίωξαν και στη συνέχεια να κάλεσαν και δεύτερη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.
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Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή της οδού Πέτρου Ράλλη με την Κέκροπος. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και στη συνέχει το ΙΧ να προσκρούσει σε κολόνα.
Μάλιστα ο ένας από τους δύο αναβάτες της δεύτερης μηχανής, φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, χτυπώντας τον στο κεφάλι.
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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές.