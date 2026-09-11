Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ στην Πέτρου Ράλλη, μετά από περιστατικό με φραστικό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών μηχανής και αυτοκινήτου που κατέληξε σε καταδίωξη και σε τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 21:00, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, είχε έναν διαπληκτισμό με δύο αναβάτες μοτοσικλέτας.

Μετά τον καβγά ο οδηγός αυτοκινήτου αποχώρησε από το σημείο, όμως οι δύο αναβάτες φέρεται να τον καταδίωξαν και στη συνέχεια να κάλεσαν και δεύτερη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα οχήματα έφτασαν στη συμβολή της οδού Πέτρου Ράλλη με την Κέκροπος. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και στη συνέχει το ΙΧ να προσκρούσει σε κολόνα.

Μάλιστα ο ένας από τους δύο αναβάτες της δεύτερης μηχανής, φέρεται να επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές.

