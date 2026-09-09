Κτηματολόγιο: Έρχεται η πλατφόρμα «metavoles» για διορθώσεις

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Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Βίντεο αρχείου ΕΡΤ για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων από 18 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «metavoles».
  • Η νέα πλατφόρμα αντικαθιστά το υπάρχον σύστημα υποβολής αιτημάτων για γεωμετρικές διορθώσεις.
  • Δημοσιεύθηκε απόφαση στο ΦΕΚ που καθορίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και προσφυγών.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει και την έκδοση και κοινοποίηση σχετικών αποφάσεων.

Νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων τίθεται σε εφαρμογή από τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «metavoles» και αντικαθιστά σε σημαντικό βαθμό το υφιστάμενο σύστημα υποβολής αιτημάτων για γεωμετρικές διορθώσεις στις κτηματολογικές εγγραφές.

Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζει τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, αντιρρήσεων και προσφυγών, καθώς και τη διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των σχετικών αποφάσεων.

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