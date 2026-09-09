Νέα ψηφιακή διαδικασία για τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων τίθεται σε εφαρμογή από τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας «metavoles» και αντικαθιστά σε σημαντικό βαθμό το υφιστάμενο σύστημα υποβολής αιτημάτων για γεωμετρικές διορθώσεις στις κτηματολογικές εγγραφές.

Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ καθορίζει τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, αντιρρήσεων και προσφυγών, καθώς και τη διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των σχετικών αποφάσεων.

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