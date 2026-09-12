Ένα εντελώς νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο φαίνεται πως άνοιξε στη ζωή της Lady Gaga, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια έγινε μητέρα για πρώτη φορά.

Η 40χρονη σταρ και ο αρραβωνιαστικός της, Μάικλ Πολάνσκι, φέρονται να καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, επιλέγοντας, όπως συνηθίζουν άλλωστε να κάνουν με την προσωπική τους ζωή, να κρατήσουν τις λεπτομέρειες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το Page Six, το ζευγάρι απέκτησε πρόσφατα το πρώτο του παιδί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά ούτε το φύλο ούτε το όνομα του μωρού, αλλά και η ακριβής ημερομηνία της γέννησής του.

Η Lady Gaga, κατά κόσμον Στέφανι Τζοάν Αντζελίνα Τζερμανότα, είχε περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της το τελευταίο διάστημα, με την απουσία της να προκαλεί διάφορα σχόλια και σενάρια γύρω από την προσωπική της ζωή.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της είχε καταγραφεί τον Αύγουστο στη Βόρεια Καλιφόρνια, όταν είχε σταματήσει για να φωτογραφηθεί με έναν θαυμαστή της. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Μάιο, είχε βρεθεί σε εκδήλωση στο The Grove του Λος Άντζελες.

Η αποχή της από τις δημόσιες εμφανίσεις ήρθε μετά το τέλος της περιοδείας της, The Mayhem Ball, την οποία ολοκλήρωσε τον Απρίλιο. Η περιοδεία είχε διαρκέσει σχεδόν εννέα μήνες και περιλάμβανε συνολικά 86 συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Άνθρωπος από το περιβάλλον της είχε αναφέρει πως η Lady Gaga, μετά από μια μακρά και ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, είχε ανάγκη να απομακρυνθεί από τους έντονους ρυθμούς της δημοσιότητας και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή.

Στο πλευρό της σε αυτή τη νέα φάση βρίσκεται ο Μάικλ Πολάνσκι, με τον οποίο είναι μαζί από το 2019. Η σχέση τους έγινε γνωστή στις αρχές του 2020 και έκτοτε οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους, κάνοντας μόνο επιλεκτικές δημόσιες εμφανίσεις.

Ο αρραβώνας τους έγινε την άνοιξη του 2024, ενώ η ίδια η Lady Gaga είχε αποκαλύψει αργότερα πως ο αγαπημένος της τής έκανε πρόταση γάμου μετά από μια ημέρα αναρρίχησης.

Πλέον, το ζευγάρι φαίνεται πως ζει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της κοινής του ζωής, με τη Lady Gaga να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα μακριά από τη σκηνή και τους προβολείς, αυτή τη φορά στον πιο προσωπικό και τρυφερό ρόλο της: εκείνον της μητέρας.