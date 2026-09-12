Αυξήσεις όχι μόνο στους μισθούς αλλά και στις μελλοντικές συντάξεις φέρνει το νέο μισθολογικό καθεστώς για τους ενστόλους. Οι αλλαγές αφορούν περίπου 160.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με το τελικό όφελος να διαφέρει ανάλογα με τον βαθμό, την κατηγορία και τα χρόνια υπηρεσίας.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι μηνιαίες αυξήσεις φτάνουν έως και τα 280 ευρώ για την υψηλότερη μισθολογική κατηγορία, ενώ για τις άλλες δύο κατηγορίες μπορούν να ανέλθουν έως τα 130 και τα 103 ευρώ αντίστοιχα.

Ανάλογη ενίσχυση προβλέπεται για την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό. Η μέση αύξηση υπολογίζεται περίπου στα 111 ευρώ τον μήνα, ενώ το ποσό ξεκινά από περίπου 48 ευρώ στους χαμηλότερους βαθμούς και μπορεί να φτάσει τα 150 ευρώ στους ανώτερους.

Πώς επηρεάζεται η σύνταξη

Το σημαντικό στοιχείο του νέου μισθολογίου είναι ότι η αύξηση των σημερινών αποδοχών δεν σταματά στον μηνιαίο μισθό. Επηρεάζει σταδιακά και τον συντάξιμο μισθό, ο οποίος αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της σύνταξης.

Για όσους αποχωρούν από την υπηρεσία μέσα στο 2026, οι υψηλότερες αποδοχές αρχίζουν ήδη να συμμετέχουν στον υπολογισμό του μέσου όρου των αποδοχών από το 2002 μέχρι το έτος συνταξιοδότησης. Επομένως, ο χρόνος αποχώρησης μπορεί να παίξει ρόλο στο τελικό ποσό.

Ενδεικτικά, στέλεχος με 35 χρόνια υπηρεσίας και συντάξιμο μισθό 2.300 ευρώ θα μπορούσε να λάβει περίπου 1.295 ευρώ σύνταξη. Αν ο συντάξιμος μισθός αυξηθεί στα 2.440 ευρώ, η σύνταξη διαμορφώνεται περίπου στα 1.357 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 63 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά σε παράδειγμα ασφαλισμένου με 40 χρόνια υπηρεσίας. Με συντάξιμο μισθό 3.470 ευρώ, η σύνταξη υπολογίζεται περίπου στα 2.171 ευρώ, ενώ με μισθό 3.750 ευρώ μπορεί να φτάσει περίπου στα 2.322 ευρώ. Η διαφορά αγγίζει έτσι τα 150 ευρώ τον μήνα.

Στο συνολικό εισόδημα των αποστράτων προστίθενται και τα μερίσματα από τα Μετοχικά Ταμεία. Τα ποσά αυτά εξαρτώνται από τον βαθμό, τα χρόνια υπηρεσίας και το μισθολογικό κλιμάκιο, ενώ υπάρχουν επιπλέον παροχές για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έτσι, το νέο μισθολόγιο δημιουργεί διπλό όφελος για τους ενστόλους: υψηλότερες αποδοχές όσο βρίσκονται στην ενεργό υπηρεσία και, σταδιακά, ισχυρότερη βάση για τον υπολογισμό της μελλοντικής τους σύνταξης.