Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, αφήνοντας πίσω του μια μακρά πορεία στους κόλπους του κόμματος και της Αριστεράς.

Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε συνδέσει το όνομά του με την πολιτική και συνδικαλιστική δράση του ΚΚΕ, ενώ για πολλά χρόνια συμμετείχε ενεργά στους αγώνες του κόμματος. Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και κατείχε σημαντικές θέσεις στην κομματική του πορεία.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων και στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης που στηριζόταν από το ΚΚΕ.

Η πολιτική του διαδρομή περιλάμβανε επίσης την παρουσία του στη Βουλή, καθώς εξελέγη βουλευτής του ΚΚΕ. Σε όλη τη διάρκεια της δράσης του παρέμεινε ενεργός στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες που υπηρετούσε.

Ποιος ήταν ο Σπύρος Χαλβατζής

Ο Σπύρος Χαλβατζής γεννήθηκε το 1946 και από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στην οργανωμένη δράση της Αριστεράς. Η πορεία του στο ΚΚΕ ήταν μακρά και χαρακτηρίστηκε από σταθερή παρουσία στα κομματικά όργανα και στο εργατικό κίνημα.

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα ζητήματα των εργαζομένων και του συνδικαλισμού, ενώ συμμετείχε σε σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές κινητοποιήσεις.

Για το ΚΚΕ αποτέλεσε ένα από τα στελέχη που είχαν ενεργό ρόλο επί πολλές δεκαετίες, υπηρετώντας το κόμμα τόσο σε κεντρικό όσο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς διαδρομής στην ελληνική Αριστερά.