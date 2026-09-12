Σε μια απόφαση που δείχνει τον σεβασμό και τη συγκίνησή του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο APON αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει τελικά την προγραμματισμένη εμφάνισή του στην Πάτρα.

Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η ίδια ημέρα συμπίπτει με την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι, ο APON ανακοίνωσε πως το live δεν θα πραγματοποιηθεί, επιλέγοντας να βάλει τη μουσική σε δεύτερο πλάνο αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Λόγω της ξαφνικής και βαθειάς απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η προγραμματισμένη μου εμφάνιση στην Πάτρα ακυρώνεται, καθώς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου – την ημέρα του live – θα τελεστεί η κηδεία του. Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση», έγραψε ο APON σε ανάρτησή του.

Η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος και λόγω της σχέσης που είχε αναπτύξει ο APON με τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τη μουσική. Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, ενώ είχαν ενώσει τις φωνές τους και σε μια διαφορετική εκδοχή του «Παιδί της νύχτας», της γνωστής επιτυχίας του Μαζωνάκη.

Μάλιστα, οι δυο τους είχαν παρουσιάσει μαζί το τραγούδι και στη σκηνή του «The Voice», σε μια συνεργασία που είχε ξεχωρίσει.

Λίγες ημέρες μετά την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο APON επέλεξε με τον δικό του τρόπο να αποτίσει φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που γνώρισε και συνεργάστηκε μαζί του, ακυρώνοντας τη συγκεκριμένη εμφάνιση την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του.