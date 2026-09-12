Νεκρός σε τροχαίο ο δήμαρχος Αντίπαρου, Αναστάσιος Φαρούπος

Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο δήμαρχος Αντιπάρου Αναστάσιος Φαρούπος, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία και στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο Αναστάσιος Φαρούπος κατευθυνόταν προς την κατοικία του το βράδυ της Παρασκευής, οδηγώντας το δίκυκλό του. Για λόγους που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, το όχημα ξέφυγε από την πορεία του, με συνέπεια ο δήμαρχος να υποστεί θανατηφόρα τραύματα

Ο Αναστάσιος Φαρούπος είχε συνδέσει το όνομά του με την πορεία της Αντιπάρου για περισσότερο από μία δεκαετία, έχοντας αναλάβει τη διοίκηση του δήμου από το 2014. Η παρουσία του στην αυτοδιοίκηση χαρακτηρίστηκε από τη σταθερή ενασχόλησή του με τα ζητήματα του νησιού και τις ανάγκες των κατοίκων.

Η πολιτική του διαδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκίνησε με την εκλογή του το 2014, όταν εξελέγη δήμαρχος Αντιπάρου. Η εμπιστοσύνη των δημοτών προς το πρόσωπό του ανανεώθηκε στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, καθώς παρέμεινε στο τιμόνι του δήμου για διαδοχικές θητείες. Το 2023, μάλιστα, επανεξελέγη με το 100% των ψήφων, χωρίς αντίπαλο συνδυασμό.

Η πορεία του στην Αντίπαρο

Ο Φαρούπος είχε ενεργό ρόλο και σε ζητήματα που αφορούσαν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη του νησιού. Σε δημόσιες παρεμβάσεις του είχε αναφερθεί σε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των απορριμμάτων και η αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη λειτουργία του δήμου.

Η μακρά παρουσία του στην αυτοδιοίκηση τον είχε καταστήσει ένα από τα πρόσωπα που είχαν σταθερή συμμετοχή στα ζητήματα των μικρών νησιωτικών δήμων. Ήδη από το 2014 είχε συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες δημάρχων που αφορούσαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ το όνομά του καταγραφόταν σταθερά μεταξύ των αιρετών του Νοτίου Αιγαίου.