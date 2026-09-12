Θεοδωρίδου: Αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη με ντουέτο τους από το 2009

«Ένα απροσδόκητο τέλος – Μαζί με αυτόν, τελείωσε μια εποχή»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη συναυλία της στη Λάρνακα στις 11 Σεπτεμβρίου.
  • Αναφέρθηκε στη φιλία τους και την προσωπικότητά του, εκφράζοντας τη συγκίνησή της.
  • Ζήτησε από το κοινό να στηρίζει τους καλλιτέχνες, τονίζοντας την ευαισθησία τους.
  • Μοιράστηκε ένα ντουέτο τους από το 2009 μέσω videowall, κάνοντάς του ένα μουσικό "αντίο".
  • Αφιερώσε τις συναυλίες της στη μνήμη του, δηλώνοντας ότι τελείωσε μια εποχή.

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή τίμησε η Νατάσα Θεοδωρίδου τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη Λάρνακα της Κύπρου, το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.

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Θεοδωρίδου: Αποχαιρέτησε τον Μαζωνάκη με ντουέτο τους από το 2009

Η τραγουδίστρια θέλησε να κάνει μια ξεχωριστή αναφορά στον αγαπημένο της φίλο και συνάδελφο, λίγες μόλις ημέρες μετά την ξαφνική απώλειά του. Μιλώντας στο κοινό, η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, αναφερόμενη στη φιλία που τους συνέδεε αλλά και στην ιδιαίτερη προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σκεφτόμουν τι να πω. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι. Ένας άνθρωπος με πάρα πολύ χιούμορ. Μοναδικός. Ο Γιώργος είναι από τους ευλογημένους τραγουδιστές», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε μια πιο προσωπική αναφορά στη σχέση των καλλιτεχνών με το κοινό τους, ζητώντας από τον κόσμο να βρίσκεται κοντά τους.

«Να μας αγαπάτε τους καλλιτέχνες, γιατί είμαστε ευαίσθητοι. Η δική μας χαρά εξαρτάται από εσάς», είπε χαρακτηριστικά.

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Η βραδιά πήρε ακόμη πιο συναισθηματική τροπή όταν η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις συνεργασίες που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί με το κοινό ένα από τα ντουέτα που είχαν ερμηνεύσει μαζί το 2009, προβάλλοντάς το στο videowall της συναυλίας.

Μέσα από τις εικόνες και τη μουσική, η Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε ουσιαστικά ένα τελευταίο μουσικό «αντίο» στον φίλο και συνεργάτη της.

«Ένα απροσδόκητο τέλος. Μαζί με αυτόν, τελείωσε μια εποχή», ανέφερε συγκινημένη, αφιερώνοντας τις συναυλίες της στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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