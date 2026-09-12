NIVO: Λύγισε τραγουδώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Συγκινήθηκε τραγουδώντας το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά»

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«Μέσα από τα τραγούδια του είναι σαν να μην έχει φύγει»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Βουρλιώτης (NiVo) αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια συγκινητική μουσική στιγμή στο Bodega Live.
  • Ο NiVo τραγούδησε το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» με τη συμμετοχή του κοινού, τιμώντας τη μνήμη του φίλου του.
  • Η σχέση των δύο καλλιτεχνών ήταν στενή, με πολλές μουσικές συνεργασίες στο παρελθόν.
  • Ο NiVo δεν είχε μιλήσει δημόσια για την απώλεια του Μαζωνάκη μέχρι εκείνη τη στιγμή.
  • Η συνεργασία τους είχε συνδυάσει το λαϊκό τραγούδι με το hip hop.

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου στο Bodega Live, όπου ο Νίκος Βουρλιώτης έκανε πρεμιέρα μαζί με τον Χρήστο Χολίδη.

Nivo: Η συνεργασία με τον Χρήστο Χολίδη και η peak στιγμή των Goin' Through

Ο NiVo δεν χρειάστηκε πολλά λόγια για να αναφερθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη. Λίγες ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή, θέλησε να τον αποχαιρετήσει με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα, μέσα από τη μουσική.

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Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Νίκος Βουρλιώτης ζήτησε από τον κόσμο να σηκωθεί όρθιος και στη συνέχεια πήρε το μικρόφωνο για να τραγουδήσει το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».

Το τραγούδι, με το κοινό να συμμετέχει και να τραγουδά μαζί του, έγινε η αφορμή για μια αυθόρμητη στιγμή μνήμης για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο NiVo δεν είχε επιλέξει μέχρι εκείνη τη στιγμή να μιλήσει δημόσια στις κάμερες για την απώλεια του φίλου του, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει «αδελφό» του.

 

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Η συγκίνησή του ήταν εμφανής, καθώς η σχέση των δύο καλλιτεχνών δεν περιοριζόταν μόνο στη μουσική. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, σε μια περίοδο που ο Γιώργος Μαζωνάκης και οι Goin’ Through είχαν ενώσει το λαϊκό τραγούδι με το hip hop, δημιουργώντας ένα διαφορετικό μουσικό αποτέλεσμα.

Ο Νίκος Βουρλιώτης, ως μέλος των Goin’ Through, είχε συναντηθεί αρκετές φορές μουσικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τη συνεργασία τους να αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της συνύπαρξης διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Έτσι, η πρώτη του δημόσια αναφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε πάνω στη σκηνή. Αντί για δηλώσεις, ο NiVo επέλεξε ένα τραγούδι, με τον κόσμο να γίνεται μέρος αυτού του ξεχωριστού αποχαιρετισμού.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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