Geely EX5: Στην κορυφή των ηλεκτρικών D-SUV τον Ιούλιο

Οι επιδόσεις, η τιμή και η εγγύηση

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Αυτοκινητο
Geely EX5: Στην κορυφή των ηλεκτρικών D-SUV τον Ιούλιο
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Η δυναμική πορεία του Geely EX5 στην ελληνική αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων συνεχίζεται, με το μοντέλο να καταγράφει μία ακόμη σημαντική εμπορική επίδοση. Τον Ιούλιο, το Geely EX5 κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία των BEV D-SUV, αναδεικνύοντας τη δυναμική του σε μία από τις πλέον ανταγωνιστικές και ταχέως αναπτυσσόμενες κατηγορίες της αγοράς.

Η επίδοση του Ιουλίου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το EX5 αναδείχθηκε Best Seller και στις δύο κατηγορίες μεγάλων ηλεκτρικών SUV, BEV C-SUV και BEV D-SUV, ενώ παράλληλα βρέθηκε στην 4η θέση των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικών μοντέλων στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου, το Geely EX5 καταλαμβάνει την 3η θέση στις ταξινομήσεις της κατηγορίας BEV D-SUV, ενώ συγκαταλέγεται και στο Top 10 των ηλεκτρικών μοντέλων με τις περισσότερες ταξινομήσεις στην ελληνική αγορά, ανεξάρτητα από κατηγορία.

Geely EX5: Στην κορυφή των ηλεκτρικών D-SUV τον Ιούλιο

Παράλληλα, η σχεδίαση του Geely EX5 συνδυάζει δυναμικές αναλογίες και αεροδυναμική προσέγγιση με ένα εσωτερικό που δίνει έμφαση στην ευρυχωρία, την εργονομία και την ψηφιακή εμπειρία. Η προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και ο πλούσιος εξοπλισμός δημιουργούν ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου SUV, ενώ η διάκριση Red Dot επιβεβαιώνει τη σχεδιαστική ταυτότητα του μοντέλου.Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και το επίπεδο ασφάλειας. Το Geely EX5 έχει αποσπάσει 5 αστέρια στις αξιολογήσεις Euro NCAP και Australian NCAP, διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και προηγμένων τεχνολογιών υποβοήθησης οδηγού.

Με 218 ίππους και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δευτερόλεπτα, το Geely EX5 προσφέρει άμεσες επιδόσεις χωρίς να θυσιάζει την αποδοτικότητα. Η μπαταρία LFP Short Blade με χωρητικότητα 60KWh ή 68KWh προσφέρει μικτή αυτονομία 430 χλμ. ή 475 χλμ (WLTP) αντίστοιχα, ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης από 30% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά διευκολύνει σημαντικά τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τα μεγαλύτερα ταξίδια.

Geely EX5: Στην κορυφή των ηλεκτρικών D-SUV τον Ιούλιο

Με τιμή διάθεσης από €27.990 για την έκδοση Geely EX5 Pro, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης, και εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών για το όχημα και 8 ετών για την μπαταρία υψηλής τάσης, το Geely EX5 ενισχύει τη θέση του ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες. προτάσεις 

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