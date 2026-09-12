Σέρρες: Πώς έγινε η ένοπλη απόδραση βαρυποινίτη

Βρέθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι συνεργοί «αστυνομικοί»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένοπλη απόδραση βαρυποινίτη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στις Σέρρες, με δράστες τρεις ένοπλους που επιτέθηκαν σε όχημα μεταγωγής.
  • Ο 41χρονος κρατούμενος αλβανικής καταγωγής είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Σερρών λόγω αδιαθεσίας.
  • Οι δράστες, κρατώντας καλάσνικοφ, ανάγκασαν τους φρουρούς να ανοίξουν τις χειροπέδες του κρατούμενου και τον άρπαξαν.
  • Ένα από τα οχήματα των δραστών εντοπίστηκε μετά από μισή ώρα, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.
  • Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στα σημεία εξόδου από την περιοχή, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Κινηματογραφική απόδραση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στις Σέρρες, όταν ένοπλοι έστησαν ενέδρα σε όχημα μεταγωγής και άρπαξαν κρατούμενο μέσα από τα χέρια των εξωτερικών φρουρών.

Σέρρες: Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου - «Ντυμένοι» ΟΠΚΕ οι συνεργοί

Στόχος ήταν ένας 41χρονος κρατούμενος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Σερρών από τις φυλακές Νιγρίτας, καθώς είχε αναφέρει ότι αισθανόταν αδιαθεσία.

Η απόδραση σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00, έξω από την ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Σερρών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, συνολικά πέντε εξωτερικοί φρουροί των φυλακών Νιγρίτας είχαν μεταφέρει τρεις κρατούμενους στην κλινική. Τρεις από τους φρουρούς μπήκαν στο νοσοκομείο μαζί με έναν κρατούμενο, ενώ οι υπόλοιποι δύο παρέμειναν στο όχημα με τους άλλους δύο κρατούμενους.

Τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, δύο οχήματα έκλεισαν τον δρόμο στο βαν της μεταγωγής. Από αυτά κατέβηκαν τρεις άνδρες, οι οποίοι κρατούσαν καλάσνικοφ και σημάδεψαν τους φρουρούς.

Υπό την απειλή των όπλων, οι δράστες ανάγκασαν τους φρουρούς να ανοίξουν τις χειροπέδες του 41χρονου και στη συνέχεια τον επιβίβασαν σε ένα από τα οχήματα και τράπηκαν σε φυγή.

Σέρρες: Πώς έγινε η ένοπλη απόδραση βαρυποινίτη

Σέρρες: Eντοπίστηκαν δύο οχήματα 

Περίπου μισή ώρα αργότερα, ένα από τα οχήματα εντοπίστηκε περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από τις Σέρρες. Οι δράστες φαίνεται πως είχαν εμπλακεί σε τροχαίο, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο και να επιβιβαστούν στο δεύτερο όχημα.

Στο σημείο, το όχημα που εγκατέλειψαν είχε σπασμένο παρμπρίζ και ίχνη αίματος, γεγονός που δείχνει ότι πιθανότατα ο οδηγός και ο συνοδηγός τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση.

Λίγο αργότερα, οι Αρχές εντόπισαν ένα δεύτερο όχημα ολοσχερώς καμένο στην περιοχή έξω από τα Βραστά, στον Δήμο Βόλβης, το οποίο εξετάζεται αν συνδέεται με την ένοπλη απόδραση.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δραπέτη και των συνεργών του, ενώ έχουν ενταθεί οι έλεγχοι και στα σημεία εξόδου από την περιοχή, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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