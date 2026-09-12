Ακίνητα: Στον «πάγο» ΦΠΑ και φόρος υπεραξίας

Μέχρι πότε θα ισχύει και πού στοχεύει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.09.26 , 23:46 Αντώνης Ρέμος: Λαοθάλασσα στη συναυλία- Η συγκινητική αναφορά στον Μαζωνάκη
12.09.26 , 23:23 Ακίνητα: Στον «πάγο» ΦΠΑ και φόρος υπεραξίας
12.09.26 , 23:07 Μαζωνάκης: Πλασμαφαίρεση και σε πολυτελή ξενοδοχεία από τους γιατρούς
12.09.26 , 22:05 Μίλτος Τεντόγλου: Στην πρώτη θέση του Ultimate Championship
12.09.26 , 21:52 Τουρκικός παροξυσμός για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο
12.09.26 , 21:21 Γιώργος Μαζωνάκης: Oι κινήσεις των γιατρών και η αλλοίωση στοιχείων
12.09.26 , 20:25 Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν σε πανικό» - Τι θα υποστηρίξει η γιατρός
12.09.26 , 19:55 Citroën Classic Tour: Τιμή στα εμβληματικά της μοντέλα
12.09.26 , 19:36 Σέρρες: Πώς έγινε η ένοπλη απόδραση βαρυποινίτη
12.09.26 , 19:26 Ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» του Aldous Huxley από 29/10 στο ΔΙΠΥΛΟΝ
12.09.26 , 18:55 Γιώργος Μαζωνάκης: Σε «λαϊκή αγρυπνία» η σορός του
12.09.26 , 18:28 Geely EX5: Στην κορυφή των ηλεκτρικών D-SUV τον Ιούλιο
12.09.26 , 18:19 Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε 46 και το γιορτάζει με χιούμορ & φωτογραφίες
12.09.26 , 18:04 Ανάβυσσος: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο παιδί, μετά από συμβάν σε πισίνα
12.09.26 , 17:37 Γιώργος Μαζωνάκης: «"Πρώτα ο Θεός και μετά εγώ", έλεγε ο γιατρός»
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ
Επαγγελματική άνοδος και χρήματα: Τα ζώδια που ευνοούνται τον Σεπτέμβριο
Καινούργιου για Μαζωνάκη: «Ήταν μέρος του soundtrack της ζωής μου»
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε «λαϊκή αγρυπνία» η σορός του
Μαζωνάκης: Προφητικό αντίο στη Θεσσαλονίκη -Γονάτισε και ξέσπασε σε κλάματα
Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα
Αντώνης Ρέμος: Λαοθάλασσα στη συναυλία- Η συγκινητική αναφορά στον Μαζωνάκη
Πάολα: Με ένα βίντεο γεμάτο αναμνήσεις αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήμουν σε πανικό» - Τι θα υποστηρίξει η γιατρός
Σίσσυ Χρηστίδου: Έγινε 46 και το γιορτάζει με χιούμορ & φωτογραφίες
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
ακίνητα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Παράταση έως το τέλος του 2030 για την αναστολή ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα και φόρου υπεραξίας 15% στις πωλήσεις.
  • Διατηρείται η τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών σε μακροχρόνια μίσθωση.
  • Παρατείνεται το φορολογικό μπόνους για ανακαινίσεις ακινήτων.
  • Στόχος των παρεμβάσεων είναι η συγκράτηση του κόστους στις αγοραπωλησίες και η ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας.
  • Η αναστολή του ΦΠΑ περιορίζει το φορολογικό κόστος για τους αγοραστές, που πληρώνουν φόρο μεταβίβασης 3%.

Παράταση έως το τέλος του 2030 παίρνουν βασικές φορολογικές παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων, με τον ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα και τον φόρο υπεραξίας 15% στις πωλήσεις να παραμένουν σε αναστολή. Παράλληλα, διατηρείται η τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστές κατοικίες σε μακροχρόνια μίσθωση, ενώ παρατείνεται και το φορολογικό μπόνους για ανακαινίσεις.

Το πακέτο παρεμβάσεων επιχειρεί να συγκρατήσει το κόστος στις αγοραπωλησίες, να ενισχύσει την οικοδομική δραστηριότητα και να αυξήσει την προσφορά κατοικιών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές και τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Στα νεόδμητα, η αναστολή του ΦΠΑ 24% παρατείνεται έως το 2030. Έτσι, οι αγοραστές εξακολουθούν να επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης 3%, αντί για ΦΠΑ, περιορίζοντας σημαντικά το φορολογικό κόστος της συναλλαγής. Η παράταση θεωρείται κρίσιμη για την αγορά, καθώς το αυξημένο κόστος κατασκευής, ενέργειας και χρηματοδότησης εξακολουθεί να πιέζει τις νέες οικοδομές.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένστολοι: Ποιοι Κερδίζουν Από Το Νέο Μισθολόγιο
Οικονομια
Ένστολοι: Ποιοι κερδίζουν από το νέο μισθολόγιο- Οι αυξήσεις στις συντάξεις
Σχολικά είδη
Οικονομια
Πόσο κοστίζει η νέα σχολική χρονιά: Αγγλικά, φροντιστήρια, δραστηριότητες
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε Πληρώνονται - Οι Ημερομηνίες
Οικονομια
Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Μέλι
Οικονομια
Μέλι: Τι αλλάζει στις προδιάγραφες και τι σημαίνει για τον καταναλωτή
πόθεν έσχες
Οικονομια
Πόθεν Έσχες 2026: Μέχρι πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις
EKT
Οικονομια
Η ΕΚΤ αύξησε κατά 0,25% τα επιτόκια του ευρώ
Καταστήματα Telekom
Οικονομια
Καταστήματα Telekom: Αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση
Nova Trade in & Save
Οικονομια
Nova Trade in & Save: Νέα αξία στις συσκευές, ώθηση στην κυκλική οικονομία
Airbnb
Οικονομια
Κομισιόν: Νέοι κανόνες για Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top