Ακίνητα: Στον «πάγο» ΦΠΑ και φόρος υπεραξίας

Παράταση έως το τέλος του 2030 παίρνουν βασικές φορολογικές παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων, με τον ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα και τον φόρο υπεραξίας 15% στις πωλήσεις να παραμένουν σε αναστολή. Παράλληλα, διατηρείται η τριετής φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστές κατοικίες σε μακροχρόνια μίσθωση, ενώ παρατείνεται και το φορολογικό μπόνους για ανακαινίσεις.

Το πακέτο παρεμβάσεων επιχειρεί να συγκρατήσει το κόστος στις αγοραπωλησίες, να ενισχύσει την οικοδομική δραστηριότητα και να αυξήσει την προσφορά κατοικιών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές και τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Στα νεόδμητα, η αναστολή του ΦΠΑ 24% παρατείνεται έως το 2030. Έτσι, οι αγοραστές εξακολουθούν να επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης 3%, αντί για ΦΠΑ, περιορίζοντας σημαντικά το φορολογικό κόστος της συναλλαγής. Η παράταση θεωρείται κρίσιμη για την αγορά, καθώς το αυξημένο κόστος κατασκευής, ενέργειας και χρηματοδότησης εξακολουθεί να πιέζει τις νέες οικοδομές.

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