Τραγωδία στη Γαλλία: Μωρό πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη

Οι γονείς έπαιζαν με τα κινητά τους τηλέφωνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.26 , 14:34 Νέα αύξηση στις τιμές των τροφίμων -Τι απαντά στο Star ο Τάκης Θεοδωρικάκος
09.09.26 , 14:26 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε από την Ερείκουσα
09.09.26 , 14:19 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Σπάνιες φωτογραφίες με τα αδέλφια & τα ανίψια του
09.09.26 , 14:10 Κυψέλη: Τα ανθρώπινα οστά μεταφέρθηκαν πρόσφατα στην Αλεπότρυπα
09.09.26 , 14:04 Sandra Bullock: Αποκάλυψε ότι έχασε δύο φορές τα μαλλιά της
09.09.26 , 14:00 «Όποιος απατά μία φορά, θα απατά πάντα;» - Η επιστήμη απαντά
09.09.26 , 13:46 Φαίη Σκορδά: Έτσι διατηρεί τη φόρμα της - Φωτογραφία από την προπόνησή της
09.09.26 , 13:43 Σοκαριστικό βίντεο: Αυτοκίνητο «μπουκάρει» σε φαρμακείο στη Νέα Μάκρη
09.09.26 , 13:39 Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση μετά από σύγκρουση με άλλο
09.09.26 , 13:37 Phantom: Αύριο οι κηδείες των δύο πιλότων
09.09.26 , 13:36 CHANGAN Βελμάρ: Εξαπλώνεται στην Κρήτη
09.09.26 , 13:31 «Μαζί για το Παιδί»: Πώς στηρίζουμε τα παιδιά κατά τις σχολικές αλλαγές
09.09.26 , 13:16 Τραγωδία στη Γαλλία: Μωρό πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη
09.09.26 , 13:00 «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», του Χρόνη Μίσσιου στο Σύγχρονο Θέατρο
09.09.26 , 12:58 Αινιγματική η Ανδρομάχη: «Αν σ’ αγαπάει… θα είναι εκεί»
Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση μετά από σύγκρουση με άλλο
«Αντίο από εμένα»: Η Τούνη απάντησε με.. σκόρδα στον Κυριάκο Μητσοτάκη
Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Πρίγκιπας Τζορτζ: Οι κανόνες του περίφημου Eton College όπου θα φοιτήσει
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Φαίη Σκορδά: Έτσι διατηρεί τη φόρμα της - Φωτογραφία από την προπόνησή της
Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία pexels (Emma Bauso)
Γαλλία: Μωρό Πνίγηκε Σε Κουβά Με Νερό Και Χλωρίνη
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στη Γαλλία: Μωρό 11 μηνών πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη.
  • Το περιστατικό συνέβη στο διαμέρισμα της οικογένειας τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
  • Ο πατέρας βρήκε το βρέφος και κάλεσε βοήθεια, αλλά οι διασώστες δεν μπόρεσαν να το σώσουν.
  • Οι γονείς ανέφεραν ότι ασχολούνταν με τα κινητά τους τηλέφωνα τη στιγμή του ατυχήματος.
  • Η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές του Seine-Saint-Denis, με νεκροψία προγραμματισμένη.

Τραγωδία σημειώθηκε στη Γαλλία, όπου ένα μωρό μόλις 11 μηνών έχασε τη ζωή του, όταν πνίγηκε μέσα σε κουβά που περιείχε νερό και χλωρίνη. 

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, στο διαμέρισμα όπου ζούσε η οικογένεια, ενώ και οι δύο γονείς βρίσκονταν στο σπίτι. 

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο πατέρας ήταν εκείνος που εντόπισε το βρέφος στην κουζίνα, με το κεφάλι του μέσα στον κουβά, και κάλεσε αμέσως σε βοήθεια σε κατάσταση σοκ.  

Διασώστες έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας και εντόπισαν το αγοράκι σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο σημείο. 

Στις πρώτες καταθέσεις τους, οι γονείς φέρεται να ανέφεραν ότι την ώρα του περιστατικού ασχολούνταν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Όπως υποστήριξαν, όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ήταν ήδη αργά. 

Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος. 

Την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία ασφαλείας του Seine-Saint-Denis, ενώ η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο για τη διενέργεια νεκροψίας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
 |
ΧΛΩΡΙΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λίντσεϊ Κλάνσι: Τι Συνέβη Πίσω Από Τις Κλειστές Πόρτες;
Κοσμος
Λίντσεϊ Κλάνσι: «Ήμασταν έτοιμοι να την αθωώσουμε»
Ασπίδα Του Αχιλλέα
Κοσμος
Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της Ασπίδας του Αχιλλέα
Casus belli: Τι Σημαίνει Ο Όρος
Κοσμος
Casus belli: Τι σημαίνει ο όρος & πώς επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Χάος Στις Πτήσεις Στη Βρετανία
Κοσμος
Χάος στις πτήσεις στη Βρετανία λόγω βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας
Ισραήλ
Κοσμος
Το Ισραήλ κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ
Τηλεφωνική Επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν: Τι Συζητήθηκε
Κοσμος
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
ΗΠΑ: Σχέδιο Αποχώρησης Δυνάμεων Από τη Μέση Ανατολή
Κοσμος
Ανησυχία στις ΗΠΑ για το Ιράν – Εξετάζουν κλείσιμο βάσεων στη Μέση Ανατολή
Ληστεία στο Μουσείο Ρενουάρ: Πήραν Έργα Αξίας 9 Εκατ. Ευρώ
Κοσμος
Μουσείο Ρενουάρ: Ληστεία «μαμούθ» ύψους 9 εκατ. ευρώ
Στίβεν Χόκινγκ: Βιογραφία Αποκαλύπτει Τη Σκοτεινή Πλευρά Του
Κοσμος
Στίβεν Χόκινγκ: Η σκοτεινή πλευρά μιας ιδιοφυΐας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top