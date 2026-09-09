Γαλλία: Μωρό Πνίγηκε Σε Κουβά Με Νερό Και Χλωρίνη

Τραγωδία σημειώθηκε στη Γαλλία, όπου ένα μωρό μόλις 11 μηνών έχασε τη ζωή του, όταν πνίγηκε μέσα σε κουβά που περιείχε νερό και χλωρίνη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, στο διαμέρισμα όπου ζούσε η οικογένεια, ενώ και οι δύο γονείς βρίσκονταν στο σπίτι.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο πατέρας ήταν εκείνος που εντόπισε το βρέφος στην κουζίνα, με το κεφάλι του μέσα στον κουβά, και κάλεσε αμέσως σε βοήθεια σε κατάσταση σοκ.

Διασώστες έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας και εντόπισαν το αγοράκι σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο σημείο.

Στις πρώτες καταθέσεις τους, οι γονείς φέρεται να ανέφεραν ότι την ώρα του περιστατικού ασχολούνταν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Όπως υποστήριξαν, όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ήταν ήδη αργά.

Οι γαλλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το βρέφος.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία ασφαλείας του Seine-Saint-Denis, ενώ η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο για τη διενέργεια νεκροψίας.