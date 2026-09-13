Τα 4 ζώδια που θα έχουν περισσότερη ένταση την εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου

Γενικά θα υπάρχει επικαιρότητα που φαίνεται ότι μπορεί να μας εκπλήξει

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Μετά τις σημαντικές αλλαγές σε πλανητικό επίπεδο της προηγούμενης εβδομάδας, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου διαφοροποιείται πολύ έναντι του πρώτου. Η τρίτη εβδομάδα του μήνα έχει θετικές προοπτικές για νέα ξεκινήματα, έχει αρκετό σασπένς σε ερωτικό και οικονομικό επίπεδο και κάποια εμπόδια και δυσκολίες όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της στις σχέσεις μας ή στην επικοινωνία.

Τα 4 ζώδια που θα έχουν περισσότερη ένταση την εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου

Ξεκινά με το τρίγωνο του Ερμή από τον Ζυγό με τον Ουρανό τα ξημερώματα της Δευτέρας, μια βοηθητική όψη για να σκεφτόμαστε με διαφορετικό τρόπο, να έχουμε πρωτότυπες ιδέες, απρόσμενες κι ευχάριστες συναντήσεις, αλλά και εμπορικές δοσοληψίες.

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Την ίδια μέρα ο Ήλιος από την Παρθένο συναντά τον Άρη στον Καρκίνο σε όψη εξαγώνου που βοηθά τα ενεργειακά μας επίπεδα, μας κάνει πιο φιλόδοξους και βοηθά να αναλάβουμε δράση και ευθύνες, αλλά να έχουμε και την ανάλογη ενέργεια ώστε να τα ολοκληρώσουμε. Πώς είναι οι αστρολογικές προδιαγραφές της εβδομάδας για το προσωπικό ωροσκόπιο; Ανακαλύψτε το πατώντας εδώ.

Η Αφροδίτη τα βάζει με τον Πλούτωνα

Τα 4 ζώδια που θα έχουν περισσότερη ένταση την εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 15/09/2026 έχουμε μια ιδιαίτερα απαιτητική όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη στον Σκορπιό και τον Πλούτωνα στον Υδροχόο. Η όψη αυτή παραπέμπει σε παιχνίδια δύναμης και εξουσίας στις σχέσεις, συναισθηματικές κορώνες, ενώ θα είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην αντεπιτεθούμε αν μας προκαλέσουν.

Πολλές φορές αυτή η όψη μπορεί να δείξει εμμονές ή παρορμητικές συμπεριφορές ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ενδέχεται σε κάποια σταθερή σχέση μας να θέλουμε να πατήσουμε τα κουμπιά του άλλου προκειμένου να δημιουργήσουμε περισσότερη ίντριγκα. Η όψη αυτή θέλει προσοχή στις ερωτικές σχέσεις, καθώς μπορεί να βγαίνουν στην επιφάνεια αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να πηγάζουν από τραύματα στη διάρκεια της παιδικής μας ηλικίας, τα οποία έχουν απωθηθεί στο ασυνείδητο και βγαίνουν με ορμή ως προβολές στις σχέσεις μας.

Τα 4 ζώδια που θα έχουν περισσότερη ένταση την εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου

Προσοχή χρειάζεται και στις οικονομικές μας δοσοληψίες. Καλό είναι να μην εμπιστευόμαστε εύκολα. Στην επικαιρότητα μπορεί να «σκάσουν» σκάνδαλα είτε οικονομικού περιεχομένου είτε σεξουαλικού. Η όψη αυτή εξαιτίας και της ανάδρομης πορείας της Αφροδίτης στον Σκορπιό θα επαναληφθεί άλλες δυο φορές μέχρι τον Δεκέμβριο στις 20/10/2026 και στις 09/12/2026. Όποιο θέμα ξεκινήσει τώρα είτε σε σχέσεις είτε στα οικονομικά θα τραβήξει μέχρι να επιλυθεί μέχρι τον Δεκέμβριο. Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι του πρώτου πενθημέρου θα επηρεαστούν περισσότερο.

Ο Χείρωνας επιστρέφει για τελευταία φορά ανάδρομος στο ζώδιο του Κριού

Τα 4 ζώδια που θα έχουν περισσότερη ένταση την εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου

Μετά από τη σύντομη παραμονή του στο ζώδιο του Ταύρου από τις 19/06/2026 στις 18/09/2026 ο Χείρωνας επιστρέφει για τελευταία φορά ανάδρομος στον Κριό μέχρι την τελική του έξοδο από αυτό το ζώδιο στις 14/04/2027. Η επιστροφή αυτή θα μας βοηθήσει να θεραπεύσουμε τραύματα που σχετίζονται με την ταυτότητα μας, θέματα καταπιεσμένου θυμού και θα βοηθήσει να χτίσουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και αυτοπεποίθηση, αναλαμβάνοντας ευθύνες για ό,τι μας συμβαίνει.

Νευρικότητα αλλά και εμπόδια στην επικοινωνία

Τα 4 ζώδια που θα έχουν περισσότερη ένταση την εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου

Την ίδια μέρα στις 18/09/2026 ολοκληρώνεται η αντίθεση του Ερμή από τον Ζυγό με τον Κρόνο στον Κριό. Με αυτή την όψη πρέπει να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε όλα αυτά που θέλουμε να αποκτήσουμε και να είμαστε και πολύ ευέλικτοι, καθώς θα έρχονται πολλά πράγματα σε κόντρα. Δεν μας χαρίζεται τίποτε. Και φυσικά πριν μπούμε στην όποια διαμάχη θα χρειαστεί να εξετάσουμε προσεκτικά κάθε ζήτημα που προκύπτει με ευελιξία πνεύματος για να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.

Τα 4 ζώδια που θα έχουν περισσότερη ένταση την εβδομάδα 14-20 Σεπτεμβρίου

Δηλαδή να ζυγίσουμε τα θετικά και τα αρνητικά μιας κατάστασης, να δούμε σφαιρικά κι αντικειμενικά τα δεδομένα και χωρίς βιασύνη και παρόρμηση να εκπονήσουμε ένα σχέδιο, μια στρατηγική που θα μας φέρει κοντά στον στόχο. Γενικά θα είναι μια πιο νευρική εβδομάδα με αρκετή ένταση, αλλά και με μια επικαιρότητα που φαίνεται ότι μπορεί να μας εκπλήξει με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Ακόμη μπορεί να υπάρχουν έντονα γεωφυσικά ή μετεωρολογικά φαινόμενα πιθανώς όμως και προβλήματα με την επικοινωνία, το διαδίκτυο, τις μετακινήσεις και τη νεολαία.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τα 4 ζώδια που θα έχουν περισσότερη ένταση αυτή την εβδομάδα στο Asibiliou.gr

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