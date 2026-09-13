Φωτιά στην Πελασγία Φθιώτιδας, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία lamiareport.gr
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελασγία Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:10. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη.

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Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η εστία της φωτιάς ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση αμέσως μετά το τελευταίο σπίτι του οικισμού προς Μύλους. Η φορά του ανέμου προς το παρόν δεν ευνοεί τη μετάδοση του πύρινου μετώπου προς τα σπίτια, ωστόσο η εγγύτητα στο χωριό διατηρεί τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε ύψιστη εγρήγορση για την ταχύτερη δυνατή οριοθέτηση.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

 

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