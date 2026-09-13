Κρήτη: 16χρονος Άλλαξε Τα Στοιχεία Του Στο Gov-Μπήκε Σε Μπαρ

Ανησυχία προκαλούν τα ολοένα και συχνότερα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους στην Κρήτη, με την Αστυνομία να προχωρά σε ελέγχους και συλλήψεις για παραβάσεις που σχετίζονται με τη διάθεση ποτών σε παιδιά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 16χρονου στα Χανιά, ο οποίος φέρεται να παραποίησε τα προσωπικά του στοιχεία μέσω gov, προκειμένου να εμφανίζεται μεγαλύτερος και να μπορέσει να μπει σε μπαρ.

Σύμφωνα με το Creta24, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, όταν ο ανήλικος παρουσίασε στον υπεύθυνο του καταστήματος αλλοιωμένα στοιχεία και του επιτράπηκε η είσοδος.

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