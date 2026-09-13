Καίτη Γαρμπή: Το ατύχημα στη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο

«Έφαγα μία επική τούμπα αλλά...»

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDP PHOTO
Θεσσαλονίκη: Απρόοπτο με την Κ. Γαρμπή στη συναυλία του Α. Ρέμου / Alpha

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Μερικά δευτερόλεπτα αμηχανίας αλλά και αγωνίας έζησαν οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 12/9 στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όταν η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε πάνω στη σκηνή και έπεσε κάτω.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ήταν μία από τους εκλεκτούς guests της επετειακής βραδιάς για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής πορείας του Αντώνη Ρέμου. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου, παρά την έντονη βροχόπτωση που είχε προηγηθεί και είχε προκαλέσει καθυστέρηση στην έναρξη.

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Η Γαρμπή ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τον οικοδεσπότη της βραδιάς, χαρίζοντας στο κοινό μια από τις ξεχωριστές στιγμές της συναυλίας. Όλα κυλούσαν κανονικά μέχρι την ώρα που ολοκλήρωσε την εμφάνισή της και ετοιμάστηκε να αποχωρήσει.

Καθώς η τραγουδίστρια αποχαιρετούσε τον Αντώνη Ρέμο και τους θεατές, το βρεγμένο δάπεδο της σκηνής φαίνεται πως την έκανε να χάσει την ισορροπία της. Η Καίτη Γαρμπή γλίστρησε και έπεσε, προκαλώντας αναστάτωση στο κοινό. Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος βρισκόταν δίπλα της και κρατούσε το χέρι της, αντέδρασε αμέσως και τη βοήθησε να σηκωθεί. Το περιστατικό καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα θεατών και μέσα σε λίγη ώρα τα σχετικά βίντεο άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media.

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Καίτη Γαρμπή: «Έφαγα μία επική τούμπα αλλά δεν έχω σπάσει τίποτα!»

Καίτη Γαρμπή: Το ατύχημα στη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο

Λίγα λεπτά αργότερα, η ίδια η Καίτη Γαρμπή φρόντισε να βάλει τέλος στην ανησυχία των θαυμαστών της. Με βίντεο που δημοσίευσε, εξήγησε ότι είναι καλά στην υγεία της και πως δεν υπέστη κάποιο κάταγμα.

«Ήθελα να σας πω ότι είμαι καλά, μην ανησυχείτε. Έφαγα μία επική τούμπα αλλά δεν έχω σπάσει τίποτα!», είπε.

 

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